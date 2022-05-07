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Ночью оккупанты снова обстреляли Краматорск: 16 домов повреждены, есть раненые

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Краматорск, Суббота 07 мая 2022 10:22
Ночью оккупанты снова обстреляли Краматорск: 16 домов повреждены, есть раненые Фото: обстрел Краматорска 7 мая (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь с 6 на 7 мая российские оккупанты снова обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате обстрела 15 домов пострадали, двое человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Очередной ночной авиаракетный обстрел Краматорска. Частный сектор - получили повреждения более 15 домов, многоквартирный дом, заведение культуры, магазин и инфраструктура", - рассказал он.

По словам мэра, пострадали два человека - мужчина и женщина.

Ночью оккупанты снова обстреляли Краматорск: 16 домов повреждены, есть раненыеНочью оккупанты снова обстреляли Краматорск: 16 домов повреждены, есть раненыеНочью оккупанты снова обстреляли Краматорск: 16 домов повреждены, есть раненые

Напомним, в ночь с 4 на 5 мая российская армия нанесла ракетные удары по Краматорску. Сначала сообщалось о как минимум шести раненых. Также в результате обстрела был нанесен удар по одному из промышленных объектов города.

Позже количество раненых мирных жителей возросло до 25. Из них шестеро нуждаются в госпитализации.

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