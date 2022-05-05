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Число раненых от ракетного удара по Краматорску возросло до 25

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Краматорск, Четверг 05 мая 2022 08:28
Число раненых от ракетного удара по Краматорску возросло до 25 Фото: число раненых от ракетного удара по Краматорску возросло до 25 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ракетного удара оккупантами по Краматорску количество раненых мирных жителей возросло до 25. Из них шестеро нуждаются в госпитализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой области Павла Кириленко.

"По меньшей мере 25 раненых гражданских - следствие авиаракетного удара, нанесенного сегодня ночью россиянами по Краматорску. Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице", - написал Кириленко.

По его словам, ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

"Не способные воевать с украинской армией, россияне продолжают "воевать" с нашими гражданскими. Это - очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания"- добавил глава ОВА.

Фото: число раненых от ракетного удара по Краматорску возросло до 25 (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, сегодня в ночь с 4 на 5 мая российская армия нанесла ракетные удары по Краматорску. Сначала сообщалось о как минимум шести раненых. Также в результате обстрела был нанесен удар по одному из промышленных объектов города.

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