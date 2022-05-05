Ракетный удар по Краматорску: повреждены жилые дома, детский сад и школа, есть раненные
Краматорск (Фото: twitter.com)
Ночью с 4 на 5 мая российская армия нанесла ракетные удары по Краматорску. Пострадали три жилых многоэтажных здания, детский сад и школа. В результате обстрелов сообщается о как минимум шести раненных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.
"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города", - говорится в сообщении городского совета.
Также сообщается, что в результате обстрела был нанесен удар по одному из промышленных объектов города.
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