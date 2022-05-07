Вночі окупанти знову обстріляли Краматорськ: 16 будинків пошкоджено, є поранені

У ніч із 6 на 7 травня російські окупанти знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу 15 будинків постраждали, двоє людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка.

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 травня російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську. Першочергово повідомлялося про як мінімум шести поранених. Також в результаті обстрілу було завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.

Пізніше кількість поранених мирних жителів зросла до 25. З них шестеро потребують госпіталізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.