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Вночі окупанти знову обстріляли Краматорськ: 16 будинків пошкоджено, є поранені

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Краматорськ, Субота 07 травня 2022 10:22
Вночі окупанти знову обстріляли Краматорськ: 16 будинків пошкоджено, є поранені Фото: обстріл Краматорська 7 травня (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч із 6 на 7 травня російські окупанти знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу 15 будинків постраждали, двоє людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Приватний сектор - зазнали пошкоджень понад 15 будинків, багатоквартирний будинок, заклад культури, магазин та інфраструктура", - розповів він.

За словами мера, постраждали двоє людей - чоловік і жінка.

Вночі окупанти знову обстріляли Краматорськ: 16 будинків пошкоджено, є пораненіВночі окупанти знову обстріляли Краматорськ: 16 будинків пошкоджено, є пораненіВночі окупанти знову обстріляли Краматорськ: 16 будинків пошкоджено, є поранені

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 травня російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську. Першочергово повідомлялося про як мінімум шести поранених. Також в результаті обстрілу було завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.

Пізніше кількість поранених мирних жителів зросла до 25. З них шестеро потребують госпіталізації.

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