Ночью в Николаеве были слышны звуки взрывов
В Николаеве в ночь на 26 августа слышали звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, взрывы прогремели около 03:39 часов. Граждан известили об угрозе ракетного удара за несколько минут до этого.
Стоит отметить, что местные жители, как только услышали объявление воздушной тревоги, должны немедленно пройти в урытие и находиться там пока не прозвучит сигнал отбоя.
Напомним, в Одессе вечером 25 августа был слышен звук взрыва. Однако в городе и области не объявляли воздушную тревогу.
К слову, штормовая погода в Черном море заставила оккупантов сократить число ракетоносителей. Тем не менее, опасность ударов по украинским городам сохраняется.
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