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Ночью в Николаеве были слышны звуки взрывов

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Николаев, Пятница 26 августа 2022 05:47
Ночью в Николаеве были слышны звуки взрывов Фото: В Николаеве были слышны звуки взрывов (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве в ночь на 26 августа слышали звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, взрывы прогремели около 03:39 часов. Граждан известили об угрозе ракетного удара за несколько минут до этого.

Стоит отметить, что местные жители, как только услышали объявление воздушной тревоги, должны немедленно пройти в урытие и находиться там пока не прозвучит сигнал отбоя.

Напомним, в Одессе вечером 25 августа был слышен звук взрыва. Однако в городе и области не объявляли воздушную тревогу.

К слову, штормовая погода в Черном море заставила оккупантов сократить число ракетоносителей. Тем не менее, опасность ударов по украинским городам сохраняется.

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