Ночью в Николаеве были слышны звуки взрывов

Фото: В Николаеве были слышны звуки взрывов (twitter.com/brewerov)

В Николаеве в ночь на 26 августа слышали звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, взрывы прогремели около 03:39 часов. Граждан известили об угрозе ракетного удара за несколько минут до этого. Стоит отметить, что местные жители, как только услышали объявление воздушной тревоги, должны немедленно пройти в урытие и находиться там пока не прозвучит сигнал отбоя.