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Опасность сохраняется. Шторм заставил Россию уменьшить количество носителей "Калибров" в Черном море

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Пятница 26 августа 2022 02:45
Опасность сохраняется. Шторм заставил Россию уменьшить количество носителей "Калибров" в Черном море Фото: Шторм заставил Россию уменьшить количество носителей "Калибров" в Черном море (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Штормовая погода в Черном море заставила оккупантов сократить число ракетоносителей до двух - надводного и подводного. Тем не менее, опасность ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отметили, что в то же время количество "Калибров" врага уменьшилось до 12.

"Тем не менее, и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности", - подчеркнули в ОК "Юг".

Там призвали граждан не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, быть бдительными, благоразумными и не испытывать судьбу в запрещенных для посещения местах.

Напомним, в Одессе вечером 25 августа был слышен звук взрыва. Однако в городе и области не объявляли воздушную тревогу.

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