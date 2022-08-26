Опасность сохраняется. Шторм заставил Россию уменьшить количество носителей "Калибров" в Черном море

Штормовая погода в Черном море заставила оккупантов сократить число ракетоносителей до двух - надводного и подводного. Тем не менее, опасность ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Военные отметили, что в то же время количество "Калибров" врага уменьшилось до 12.

"Тем не менее, и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности", - подчеркнули в ОК "Юг".

Там призвали граждан не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, быть бдительными, благоразумными и не испытывать судьбу в запрещенных для посещения местах.