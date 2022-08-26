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Воздушную тревогу не объявляли: в Одессе прогремел взрыв

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Одесса, Пятница 26 августа 2022 00:04
Воздушную тревогу не объявляли: в Одессе прогремел взрыв Фото: В Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Одессе вечером 25 августа был слышен звук взрыва. Однако в городе и области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, взрыв прогремел около 23: 45 часов.

"Сейчас тревоги в городе и области нет", - добавили журналисты.

Пока никакой официальной информации не обнародовали, но гражданам не стоит рисковать собственной жизнью и лучше пройти в укрытие.

Напомним, российские оккупанты 25 августа нанесли удар по Николаеву ракетами С-300.

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