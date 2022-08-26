Воздушную тревогу не объявляли: в Одессе прогремел взрыв

В Одессе вечером 25 августа был слышен звук взрыва. Однако в городе и области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, взрыв прогремел около 23: 45 часов. "Сейчас тревоги в городе и области нет", - добавили журналисты. Пока никакой официальной информации не обнародовали, но гражданам не стоит рисковать собственной жизнью и лучше пройти в укрытие.