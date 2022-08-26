Воздушную тревогу не объявляли: в Одессе прогремел взрыв
Фото: В Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
В Одессе вечером 25 августа был слышен звук взрыва. Однако в городе и области не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, взрыв прогремел около 23: 45 часов.
"Сейчас тревоги в городе и области нет", - добавили журналисты.
Пока никакой официальной информации не обнародовали, но гражданам не стоит рисковать собственной жизнью и лучше пройти в укрытие.
Напомним, российские оккупанты 25 августа нанесли удар по Николаеву ракетами С-300.
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