Уночі в Миколаєві було чутно звуки вибухів

Фото: У Миколаєві було чутно звуки вибухів (twitter.com/brewerov)

У Миколаєві в ніч проти 26 серпня чули звуки вибухів. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, вибухи прогриміли близько 03:39 години. Громадян сповістили про загрозу ракетного удару за декілька хвинин до цього. Варто зазначити, що місцеві мешканці, як тільки почули оголошення повітряної тривоги, повинні негайно пройти в уриття та перебувати там поки не прозвучить сигнал відбою.