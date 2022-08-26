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Уночі в Миколаєві було чутно звуки вибухів

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Миколаїв, П'ятниця 26 серпня 2022 05:47
Уночі в Миколаєві було чутно звуки вибухів Фото: У Миколаєві було чутно звуки вибухів (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві в ніч проти 26 серпня чули звуки вибухів. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, вибухи прогриміли близько 03:39 години. Громадян сповістили про загрозу ракетного удару за декілька хвинин до цього.

Варто зазначити, що місцеві мешканці, як тільки почули оголошення повітряної тривоги, повинні негайно пройти в уриття та перебувати там поки не прозвучить сигнал відбою.

Нагадаємо, в Одесі увечері 25 серпня було чутно звук вибуху. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу.

До слова, штормова погода у Чорному морі змусила окупантів скоротити число ракетоносіїв. Проте, небезпека ударів по українських містах зберігається.

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