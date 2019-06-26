Ночные тарифы на э/э для населения продолжат действовать после 1 июля

При наличии отдельного учета ночью э/э в два раза дешевле
Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцировании по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года. Об этом сообщает НКРЭКУ в Facebook.
Как отметили в комиссии, при наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты проводятся с тарифными коэффициентами:
По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
В НКРЭКУ отметили, что отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением 26.02.2015 № 220.
Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. с 1 июля 2019 года.
Напомним, по данным Госстата, во втором полугодии 2018 года средняя цена для населения Украины за 1 кВт-ч составила 1,20 грн с НДС.