Нічні тарифи на е/е для населення продовжать діяти після 1 липня

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференціюванні за періодами часу, продовжують діяти після 1 липня 2019 року. Про це повідомляє НКРЕКП у Facebook.

Як заначили в комісії, за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки проводяться за тарифними коефіцієнтами:

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

- 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);

- повний тариф у інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

- 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);

- повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);

- 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

У НКРЕКП відзначили, що відпуск електричної енергії населенню проводиться за тарифами, встановленими постановою 26.02.2015 № 220.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії. з 1 липня 2019 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, у другому півріччі 2018 року середня ціна для населення України за 1 кВт-год склала 1,20 грн з ПДВ.