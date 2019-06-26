Нічні тарифи на е/е для населення продовжать діяти після 1 липня

За наявності окремого обліку вночі е/е в два рази дешевша
Тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференціюванні за періодами часу, продовжують діяти після 1 липня 2019 року. Про це повідомляє НКРЕКП у Facebook.
Як заначили в комісії, за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки проводяться за тарифними коефіцієнтами:
За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
У НКРЕКП відзначили, що відпуск електричної енергії населенню проводиться за тарифами, встановленими постановою 26.02.2015 № 220.
Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії. з 1 липня 2019 року.
Нагадаємо, за даними Держстату, у другому півріччі 2018 року середня ціна для населення України за 1 кВт-год склала 1,20 грн з ПДВ.