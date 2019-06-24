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Регулятор одобрил решения для запуска с 1 июля нового рынка э/э

Новости » Экономика    24.06.2019 - 17:35
Регулятор одобрил решения для запуска с 1 июля нового рынка э/э
Фото: ЛЭП (РБК-Украина)

До запуска нового рынка осталась неделя

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу комиссии.

В частности, внесены изменения в постановление №307 о правилах рынка и изменения в постановления №308 относительно Правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка ввод 14 марта 2019 года.

Первое решение НКРЭКУ уточняет требования к обеспечению исполнения обязательств по договорам об урегулировании небалансов электрической энергии, правила балансировки, правила функционирования рынка вспомогательных услуг, порядок проведения расчетов на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг, порядок выставления счетов.

Вторым решением комиссии определяют взаимоотношения, возникающие между участниками рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Напомним, с 1 июля по закону "О рынке электрической энергии" внедряется новая модель рынка, которая предусматривает равный доступ всех участников сети, в том числе и внешних.

Отметим, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает отложить запуск рынка электроэнергии на один год - до 1 июля 2020 года. Также законопроектом предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.

 

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