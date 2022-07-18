Из-за ночного обстрела Николаевской области 14 человек получили ранения

Она отметила, что оккупанты ударили ракетами по частным салонам продажи автомобильной и сельхозтехники в Николаеве.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Прилеты зафиксированы в Галициновской и Березнеговатской общинах.

"В целом же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек. Детей среди пострадавших нет", - написала Замазеева.

Она отметила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

Всего, по состоянию на утро 18 июля, в николаевских больницах находится 325 человек, пострадавших от атак россиян на Николаевскую область. Еще 54 пострадавших получили помощь амбулаторно.