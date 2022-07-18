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Из-за ночного обстрела Николаевской области 14 человек получили ранения

Фото: из-за ночного обстрела Николаевской области 14 человек получили ранения (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные нанесли ракетные удары по Николаеву и области ночью 18 июля. В результате обстрелов 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.

Она отметила, что оккупанты ударили ракетами по частным салонам продажи автомобильной и сельхозтехники в Николаеве.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Прилеты зафиксированы в Галициновской и Березнеговатской общинах.

"В целом же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек. Детей среди пострадавших нет", - написала Замазеева.

Она отметила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

Всего, по состоянию на утро 18 июля, в николаевских больницах находится 325 человек, пострадавших от атак россиян на Николаевскую область. Еще 54 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Как сообщалось ранее, около трех часов ночи 18 июля российские войска ударили по Николаеву.

Всего жители города слышали около 10 взрывов во время воздушной тревоги.

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Николаевская область