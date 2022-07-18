В Николаеве прогремела серия мощных взрывов, работает воздушная тревога
Фото: в Николаеве прогремела серия мощных взрывов, работает воздушная тревога (Getty Images)
В Николаеве ночью прогремела серия взрывов. В городе работает сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
Всего прогремело около десяти взрывов. Жителей просят оставаться в укрытиях.
"В Николаеве раздалось около 10 мощных взрывов. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 15 июля оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет.
Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений.
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