В Николаеве прогремела серия мощных взрывов, работает воздушная тревога

В Николаеве ночью прогремела серия взрывов. В городе работает сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Всего прогремело около десяти взрывов. Жителей просят оставаться в укрытиях.

"В Николаеве раздалось около 10 мощных взрывов. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 июля оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет.

Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений.

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