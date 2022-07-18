Оккупанты снова нанесли массированный удар по Николаеву: названы первые подробности

В ночь на 18 июля Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Оккупанты ударили по автосалону и магазину по продажам сельхозтехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"По предварительной информации, известно о попадании в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - написал он.

Как рассказал Ким, обстрел со стороны российских оккупантов произошел около трех часов ночи.

Напомним, мы писали, что в Николаеве прогремела серия взрывов во время сигнала воздушной тревоги. Всего жители города слышали около 10 взрывов.

Также сообщалось, что ночью оккупанты выпустили из РСЗО более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области.

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