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Через нічний обстріл Миколаївської області 14 людей отримали поранення

Фото: через нічний обстріл Миколаївської області 14 людей отримали поранення (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові завдали ракетних ударів по Миколаєву і області вночі 18 липня. Внаслідок обстрілів 14 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.

Вона зазначила, що окупанти вдарили ракетами по приватним салонам продажу автомобільної та сільгосптехніки у Миколаєві.

Також обстрілів зазнали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Галіцинівській та Березнегуватській громадах.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Дітей серед постраждалих немає", - написала Замазєєва.

Вона зазначила, що усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 18 липня, в миколаївських лікарнях знаходиться 325 людей, які постраждали від атак росіян на Миколаївську область. Ще 54 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Як повідомлялося раніше, близько третьої години ночі 18 липня російські війська вдарили по Миколаєву.

Всього жителі міста чули близько 10 вибухів під час повітряної тривоги.

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Миколаївська область