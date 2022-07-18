Через нічний обстріл Миколаївської області 14 людей отримали поранення

Вона зазначила, що окупанти вдарили ракетами по приватним салонам продажу автомобільної та сільгосптехніки у Миколаєві.

Також обстрілів зазнали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Галіцинівській та Березнегуватській громадах.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Дітей серед постраждалих немає", - написала Замазєєва.

Вона зазначила, що усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 18 липня, в миколаївських лікарнях знаходиться 325 людей, які постраждали від атак росіян на Миколаївську область. Ще 54 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.