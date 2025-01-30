Кандидатура американського мільярдера Ілона Маска висунуто на Нобелевську премію. Його відзначили за внесок у захист свободи слова та прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис члена Європейського парламенту Бранко Грімса у Facebook .

Додатково він подякував всім співавторам клопотання і тим, "хто допоміг у цьому непростому проєкті".

"За його послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження поглядів, а отже, і миру", - написав Грімс.

За словами депутата, клопотання про присудження Маску Нобелівської премії миру 2025 року було подано 29 січня.

Скандальні заяви Маска

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Маск становить загрозу для демократії. Таким чином він відреагував на нападки Маска на адресу Франції та країни Європи.

Зазначимо, що раніше мільярдер вже опинявся у центрі скандалів через свої заяви. Зокрема, 25 січня бізнесмен виступив на з‘їзді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", підтримав її та заявив, що АдН є найкращою надією для Німеччини.

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