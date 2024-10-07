Нобелівська премія-2024: оголошено лауреатів з медицини та фізіології

У понеділок, 7 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів щорічної премії з медицини й фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її роль у посттранскрипційній регуляції генів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про лауреатів

Таким чином, цього року Нобелівська премія присуджена двом ученим за відкриття молекул мікроРНК, що регулюють роботу генів. Інформацію, що зберігається в наших хромосомах, можна порівняти з інструкцією для всіх клітин нашого тіла. Кожна клітина містить однакові хромосоми, а тому містить точно такий же набір генів і точно такий же набір інструкцій.

Проте різні типи клітин, такі як м’язові та нервові клітини, мають дуже різні характеристики. Виникає питання про те, як саме виникають ці відмінності. Відповідь полягає в генній регуляції, яка дозволяє кожній клітині вибирати лише відповідні інструкції. Це гарантує, що в кожному типі клітин активний лише правильний набір генів.

Віктор Амброс та Гері Равкан цікавилися тим, як розвиваються різні типи клітин. Вони виявили мікроРНК, новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів.

Фото: Віктор Амброс та Гері Равкан, які стали лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (twitter.com/NobelPrize)

Їхнє новаторське відкриття виявило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився важливим для багатоклітинних організмів, включаючи людину. Зараз відомо, що геном людини кодує понад тисячу мікроРНК.

Відкриття науковців показало абсолютно новий вимір регуляції генів. МікроРНК виявилися фундаментально важливими для розвитку та функціонування організмів.

Хто став лауреатом в галузі медицини минулого року

Зазначимо, що Нобелівська премія з фізіології та медицини є вищою нагородою за наукові досягнення в цій галузі, яку щорічно присуджує Шведська королівська академія наук у Стокгольмі.

У 2023 році нагороду отримали вчена з Угорщини Каталін Каріко та доктор філософії зі США Дрю Вайсман. Премію їм присудили за сприяння у створенні вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer проти коронавірусу.

Науковці зробили революційний внесок у забезпечення ефективного використання мРНК для вакцин, які врятували мільйони життів під час пандемії.

"Завдяки своїм революційним відкриттям, які докорінно змінили наше розуміння того, як мРНК взаємодіє з імунною системою, лауреати сприяли безпрецедентним темпам розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз для здоров'я людини в наш час", - заявили в прес-службі Фонду Нобеля.

Нобелівський тиждень-2024

Нагадаємо, що сьогодні стартував Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2024 рік. Премію присуджують щорічно з 1901 року за видатні заслуги у галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури та діяльності за збереження миру. Також з 1969 року присуджують премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Нобелівська премія заснована згідно із заповітом шведського підприємця, винахідника динаміту та філантропа Альфреда Бернарда Нобеля. Весь свій статок (близько 31,5 млн шведських крон) він призначив на фінансування міжнародної премії.

Згідно з його волею, річний прибуток від цієї спадщини має ділитися між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в різних галузях діяльності. Цьогоріч розмір винагороди встановлено на рівні 11 мільйонів шведських крон.

Графік оголошення лауреатів

Лауреатів Нобелівської премії-2024 визначать з 7 по 14 жовтня, а саме: