Нобелівська премія-2025: хто отримав нагороду з фізики

Вони були нагороджені Нобелівською премією "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі".

Цьогорічні лауреати з фізики провели експерименти з електричним контуром, в яких продемонстрували як квантово-механічний тунельний ефект, так і квантовані рівні енергії в системі, достатньо великі, щоб її можна було тримати в руці.

Квантова механіка дозволяє частинці рухатися прямо через бар'єр, використовуючи процес, який називається тунелювання.

Як тільки в процесі бере участь велика кількість частинок, квантово-механічні ефекти зазвичай стають незначними. Експерименти лауреатів продемонстрували, що квантово-механічні властивості можуть бути конкретизовані в макроскопічному масштабі.

У 1984 і 1985 роках Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс провели серію експериментів з електронною схемою, побудованою з надпровідників - компонентів, які можуть проводити струм без електричного опору.

Удосконалюючи та вимірюючи всі різні властивості своєї схеми, вони змогли контролювати та досліджувати явища, що виникали під час проходження струму через неї. Разом заряджені частинки, що рухалися через надпровідник, утворювали систему, яка поводилася так, ніби це була одна частинка, що заповнювала всю схему.

Ця макроскопічна система, схожа на частинку, спочатку перебуває в стані, в якому струм тече без напруги. Система застрягла в цьому стані, ніби за бар'єром, який вона не може перетнути. В експерименті система демонструє свою квантову природу, виходячи зі стану нульової напруги за допомогою тунелювання. Зміна стану системи виявляється за появою напруги.

Лауреати також змогли продемонструвати, що система поводиться так, як передбачала квантова механіка. Тобто вона квантована - поглинає або випромінює лише певну кількість енергії.

Транзистори в мікрочіпах комп'ютерів є одним із прикладів усталеної квантової технології, яка нас оточує.

Цьогорічна Нобелівська премія з фізики надала можливості для розвитку квантової технології наступного покоління, включаючи квантову криптографію, квантові комп'ютери та квантові датчики.

Хто був лауреатом в галузі фізики минулого року

Фізика стала першою науковою галуззю, яку шведський підприємець, винахідник динаміту та філантроп Альфред Нобель згадав у своєму заповіті 1895 року.

Наприкінці XIX століття багато хто вважав фізику найважливішою з наук, і, можливо, Нобель також поділяв цю думку. Його власні дослідження також були тісно пов'язані з фізикою.

Нобелівська премія з фізики присуджується Шведською королівською академією наук у Стокгольмі.

У 2023 році премію у галузі фізики присудили Джону Гопфілду та Джефрі Гінтону за відкриття, яке дозволяє машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж.

Обидва лауреати працювали у сфері статистичної фізики, дослідження якої згодом стало основою для розвитку сучасних нейронних мереж, що нині активно застосовуються в машинному зорі та інших напрямках штучного інтелекту.

Нобелівський тиждень-2025

Щороку тисячі членів академій, професорів, вчених, колишніх лауреатів Нобелівської премії, членів парламентських асамблей та інших осіб просять подати кандидатури на Нобелівську премію на наступний рік.

Ці номінанти обираються таким чином, щоб з часом було представлено якомога більше країн і університетів.

Після отримання всіх номінацій Нобелівські комітети чотирьох інституцій, що присуджують премії, відповідають за відбір кандидатів.

Процес номінації починається щороку у вересні. Жодна особа не може номінувати себе на Нобелівську премію. Крім того, імена номінантів не можуть бути розкриті протягом 50 років.

Оголошення лауреатів престижної премії відбувається цьогоріч з 6 по 13 жовтня. Графік по галузях/напрямках:

6 жовтня - фізіологія й медицина - лауреатами стали,

7 жовтня - фізика,

8 жовтня - хімія,

9 жовтня - література,

10 жовтня - мир,

13 жовтня - премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Сума призових коштів не є фіксованою і може змінюватися щороку, залежно від рішень Нобелівського фонду. У 2025-му грошова винагорода встановлена у розмірі 11 млн шведських крон (приблизно 1,05 млн доларів США).