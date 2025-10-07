ua en ru
Один із лауреатів Нобелівської премії не знає про перемогу, бо "відрікся" від світу

США, Вівторок 07 жовтня 2025 06:49
Один із лауреатів Нобелівської премії не знає про перемогу, бо "відрікся" від світу
Автор: Оксана Гапончук

Один із лауреатів Нобелівської премії з медицини досі не знає про свій тріумф, бо живе "поза мережею" в горах Айдахо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

Фред Рамсделл став спільним лауреатом престижної премії разом із Мері Бранков з Сіетла, штат Вашингтон, та Шимоном Сакагучі з Університету Осаки в Японії за їхні відкриття, пов’язані з функціонуванням імунної системи.

От тільки Нобелівський комітет з медицини не зміг повідомити Фреда Рамсделла про перемогу, оскільки він "живе найкращим життям" у поході "поза мережею" в горах штату Айдахо.

Його друг і співзасновник лабораторії Джеффрі Блустоун підтвердив, що також не зміг з ним зв’язатися:

"Я сам намагався додзвонитися до нього. Думаю, він зараз може подорожувати з рюкзаком у віддалених районах Айдахо", - повідомив Блустоун AFP.

Комітет також стикався з труднощами у зв’язку з Мері Бранков через різницю у часі (західне узбережжя США відстає від Стокгольма на дев’ять годин), але врешті-решт їй вдалося повідомити про перемогу.

"Я попросив, щоб вони, якщо зможуть, передзвонили мені", - сказав Томас Перльманн, генеральний секретар Нобелівського комітету, на пресконференції, присвяченій оголошенню лауреатів.

Що відомо про Нобелівську премію в галузі медицини

Три науковці отримали премію за дослідження, які дозволили ідентифікувати "охоронців" імунної системи - регуляторні Т-клітини.

Робота вчених стосується периферійної імунної толерантності, що запобігає ушкодженню власного організму імунною системою, та відкрила новий напрямок досліджень, включно з розробкою потенційних медичних препаратів, які наразі проходять клінічні випробування.

Сакагучі, 74 роки, зробив перше ключове відкриття у 1995 році, виявивши раніше невідомий клас імунних клітин, що захищають організм від аутоімунних захворювань. Бранков (1961 року народження, старший менеджер проектів у Institute for Systems Biology, Сіетл) та Рамсделл (64 роки, старший радник у Sonoma Biotherapeutics) зробили наступне ключове відкриття у 2001 році.

Інші казуси з повідомленням переможців

Нинішня ситуація нагадує події 2020 року, коли Нобелівський комітет з економіки не міг зв’язатися з лауреатами.

Так, коли телефон Боба Вілсона задзвонив у Стенфорді вночі, він його відключив, тож комітет довелося дзвонити його дружині. Коли комітет не зміг зв’язатися з Полом Мілгромом, Вілсон особисто розбудив його. Камера спостереження Мілгрома зафіксувала момент, коли він дізнався про нагороду, і він відповів: "Так? Вау".

Нагадаємо, Трамп вважатиме образою для США присудження Нобелівської премії не йому.

Під час виступу перед групою високопоставлених генералів та адміралів Трамп сказав, що наразі він допоміг зупинити сім міжнародних воєн, а його 20-пунктовий мирний план щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС може стати восьмим прикладом його успіху

