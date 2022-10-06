Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області літератури

"У своїх творах Ерно послідовно і з різних боків досліджує життя, позначене значною нерівністю за ознаками статі, мови і класу. Її шлях до авторства був довгим і важким", - пише пресслужба.

Нобелівська премія з літератури 2021 року:

Нобелівську премію з літератури було присуджено Абдулразак Гурні "за безкомпромісне і співчутливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженця в прірві між культурами і континентами".

Дати вручення Нобелівської премії 2022:

премія миру - 7 жовтня о 12:00;

економіка - 10 жовтня о 12:45.

Відомі лауреати Нобелівської премії 2022: