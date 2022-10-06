Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області літератури

Цього року, лауреатом Нобелівської премії 2022 в області літератури стала французька письменниця Анні Ерно "за сміливість і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби Нобелівської премії.
"У своїх творах Ерно послідовно і з різних боків досліджує життя, позначене значною нерівністю за ознаками статі, мови і класу. Її шлях до авторства був довгим і важким", - пише пресслужба.
Нобелівська премія з літератури 2021 року:
Нобелівську премію з літератури було присуджено Абдулразак Гурні "за безкомпромісне і співчутливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженця в прірві між культурами і континентами".
Дати вручення Нобелівської премії 2022:
Відомі лауреати Нобелівської премії 2022:
лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії. Водночас директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал впевнений, що орган буде "обережним" під час свого вибору щодо президента.
Також агентство зібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.
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