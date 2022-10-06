Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области литературы

В этом году, лауреатом Нобелевской премии 2022 года в области литературы стала французская писательница Анни Эрно "за смелость и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс- службы Нобелевской премии.

лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека".

Нобелевская премия по литературе была присуждена Абдулразак Гурни "за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

"В своих произведениях Эрно последовательно и с разных сторон исследует жизнь, обозначенную значительным неравенством по признакам пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.

Также агентство собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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