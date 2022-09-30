ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленському можуть вручити Нобелівську премію миру

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 13:40
Зеленському можуть вручити Нобелівську премію миру Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру. Наразі він є фаворитом та займає високі позиції у списках букмекерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, награда означатиме, що Зеленський "взяв на себе повну відповідальність у найнебезпечніший момент".

"Це також буде премія для українського народу, який сьогодні сплачує найвищу ціну за право жити без війни", - заявив Подоляк.

Серед інших претендентів на премію відзначаються:

  • екоактивістка Грета Тунберг;
  • лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;
  • російський "опозиціонер" Олексій Навальний.

Водночас як відзначив директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал, нагородний орган буде "обережним" у визнанні Зеленського лауреатом Нобелівської премії миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України