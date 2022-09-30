Зеленському можуть вручити Нобелівську премію миру

Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру. Наразі він є фаворитом та займає високі позиції у списках букмекерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, награда означатиме, що Зеленський "взяв на себе повну відповідальність у найнебезпечніший момент".

"Це також буде премія для українського народу, який сьогодні сплачує найвищу ціну за право жити без війни", - заявив Подоляк.

Серед інших претендентів на премію відзначаються:

екоактивістка Грета Тунберг;

лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;

російський "опозиціонер" Олексій Навальний.

Водночас як відзначив директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал, нагородний орган буде "обережним" у визнанні Зеленського лауреатом Нобелівської премії миру.