Зеленському можуть вручити Нобелівську премію миру
Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру. Наразі він є фаворитом та займає високі позиції у списках букмекерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, награда означатиме, що Зеленський "взяв на себе повну відповідальність у найнебезпечніший момент".
"Це також буде премія для українського народу, який сьогодні сплачує найвищу ціну за право жити без війни", - заявив Подоляк.
Серед інших претендентів на премію відзначаються:
- екоактивістка Грета Тунберг;
- лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;
- російський "опозиціонер" Олексій Навальний.
Водночас як відзначив директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал, нагородний орган буде "обережним" у визнанні Зеленського лауреатом Нобелівської премії миру.
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