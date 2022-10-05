Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області хімії

Цього року, лауреатами Нобелівської премії 2022 в області хімії стали одразу троє вчених, а саме Каролін Бертоцці, Баррі Шарплесс й Мортен Мелдал.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби Нобелівської премії.

лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".

Нобелівську премію з хімії було присуджено спільно Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану "за розвиток асиметричного органокаталізу".

"Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії - клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко і ефективно з'єднуються разом. Бертоцці вивів клік-хімію на новий рівень і почав використовувати її в живих організмах.", - пише пресслужба на сайті премії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії. Водночас директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал впевнений, що орган буде "обережним" під час свого вибору щодо президента.

Також агентство зібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.

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