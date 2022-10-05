Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области химии

В этом году лауреатами Нобелевской премии 2022 в области химии стали сразу три ученых, а именно Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мелдал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс- службы Нобелевской премии.

Нобелевская премия по химии была присуждена совместно Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану "за развитие асимметричного органокатализа".

"Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии - клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе. Бертоцци вывел клик-химию на новый уровень и начал использовать ее в живых организмах", - пишет пресс-служба на сайте премии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.

Также агентство собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.