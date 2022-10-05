RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области химии

Фото: ученые Каролин Бертоцци, Барри Шарплессу и Мортен Мелдал (twitter.com/NobelPrize)
Автор: Сергей Пышкин

В этом году лауреатами Нобелевской премии 2022 в области химии стали сразу три ученых, а именно Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мелдал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.

"Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии - клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе. Бертоцци вывел клик-химию на новый уровень и начал использовать ее в живых организмах", - пишет пресс-служба на сайте премии.

Нобелевская премия по химии 2021:

Нобелевская премия по химии была присуждена совместно Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану "за развитие асимметричного органокатализа".

Дать вручение Нобелевской премии 2022:

  • литература - 6 октября в 14:00;
  • премия мира - 7 октября в 12:00;
  • экономика - 10 октября в 12:45.

Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года:

  • лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека".
  • лауреатом Нобелевской премии в области физики стали сразу три ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.

Также агентство собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нобелевская премия