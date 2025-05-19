НМТ під загрозою для 5 тисяч вступників: сьогодні останній шанс виправити помилки

Сьогодні, 19 травня - дедлайн для усунення помилок у реєстрації на НМТ 2025. Понад 5 тисяч вступників отримали повідомлення про недоліки в документах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Додатковий період реєстрації на НМТ завершився 14 травня. Але тим, хто встиг подати документи, дали шанс доопрацювати їх до 19 травня.

Якщо до кінця дня 19 травня вступники не виправлять помилки у своїх реєстраційних даних, їм буде відмовлено в участі в національному мультипредметному тесті.

Що важливо знати учасникам НМТ-2025

14 травня розпочалась основна сесія національного мультипредметного тесту - головного етапу цьогорічної вступної кампанії. На нього зареєструвалися понад 300 тисяч учасників.

Абітурієнти складають чотири предмети: українську мову, математику, історію України (усі - обов’язкові) та ще один на вибір. Тест проходить за один день у два блоки з 20-хвилинною перервою.

У прикордонних регіонах іспити проводять в укриттях, також тест можна скласти за кордоном - у визначених країнах офлайн.

Якщо під час іспиту звучить повітряна тривога, учасники мають перейти в укриття. Якщо перерва триває менше ніж 2,5 години - тестування продовжують, якщо більше - рішення приймає керівник пункту.

Для вступу на бюджет необхідно мінімум 130 балів, на окремі спеціальності - не менше 150. Результати оприлюднять до 4 липня. У разі порушень можна подати апеляцію та перескласти тест.

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