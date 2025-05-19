НМТ под угрозой для 5 тысяч поступающих: сегодня последний шанс исправить ошибки

Сегодня, 19 мая - дедлайн для устранения ошибок в регистрации на НМТ 2025. Более 5 тысяч абитуриентов получили сообщение о недостатках в документах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Дополнительный период регистрации на НМТ завершился 14 мая. Но тем, кто успел подать документы, дали шанс доработать их до 19 мая.

Если до конца дня 19 мая абитуриенты не исправят ошибки в своих регистрационных данных, им будет отказано в участии в национальном мультипредметном тесте.

Что важно знать участникам НМТ-2025

14 мая началась основная сессия национального мультипредметного теста - главного этапа вступительной кампании этого года. На него зарегистрировались более 300 тысяч участников.

Абитуриенты сдают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины (все - обязательные) и еще один на выбор. Тест проходит за один день в два блока с 20-минутным перерывом.

В приграничных регионах экзамены проводят в укрытиях, также тест можно сдать за рубежом - в определенных странах офлайн.

Если во время экзамена звучит воздушная тревога, участники должны перейти в укрытие. Если перерыв длится менее 2,5 часа - тестирование продолжают, если больше - решение принимает руководитель пункта.

Для поступления на бюджет необходимо минимум 130 баллов, на отдельные специальности - не менее 150. Результаты обнародуют до 4 июля. В случае нарушений можно подать апелляцию и пересдать тест.

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