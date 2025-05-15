НМТ під загрозою: 5 тисяч вступників мають виправити помилки в реєстрації до 19 травня

Що потрібно знати про НМТ-2025

14 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту, який є ключовим етапом вступної кампанії цього року. На участь у НМТ зареєструвалися понад 300 тисяч абітурієнтів.

Усі учасники складатимуть чотири предмети: українську мову, математику, історію України (обов’язкові) та ще один - на вибір. Тестування триватиме один день у два блоки з перервою 20 хвилин.

У прикордонних регіонах НМТ проводять в укриттях. Також скласти тест можна за кордоном - в офлайн-форматі у визначених країнах.

Якщо під час тестування пролунає повітряна тривога, учасники мають перейти до укриття. Якщо вона триває менше ніж 2,5 години, іспит поновлюють. У випадку довшої затримки рішення приймає керівник пункту.

Для вступу на бюджет необхідно набрати щонайменше 130 балів, а на окремі спеціальності - не менше 150. Результати оприлюднять до 4 липня. У разі порушень під час тесту можна подати апеляцію та перескласти його.

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