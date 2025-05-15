НМТ под угрозой: 5 тысяч поступающих должны исправить ошибки в регистрации до 19 мая

14 мая завершился дополнительный этап регистрации на НМТ-2025. Вместе с тем более 5 тысяч участников до сих пор не исправили ошибки в своих документах.

Региональные центры оценивания качества образования уже отправили этим поступающим сообщения в персональные кабинеты с требованием доработать поданные данные. Если недостатки не будут устранены до 19 мая, регистрацию таких лиц отменят, и они не смогут сдать НМТ в дополнительную сессию.

Участникам советуют немедленно проверить свои персональные кабинеты и, в случае необходимости, повторно отправить правильные копии документов на проверку.