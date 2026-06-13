НМТ під час війни: в МОН розповіли, чи зроблять іспит простішим

НМТ не планують спрощувати, оскільки тест є доступним для вступників, а статистика минулих років демонструє низький відсоток тих, хто не набрав мінімальний бал.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у коментарі журналістам.
За словами міністра, Національний мультипредметний тест є однаковим для всіх учасників вступної кампанії.
Попри складні умови навчання в умовах війни, Міністерство освіти не бачить підстав для зниження вимог.
Лісовий підкреслив, що встановлений поріг для вступників не є надто високим, а перевірка базових знань залишається обов'язковою умовою для вступу до закладів вищої освіти.
"Відсоток дітей, які не здали тест НМТ на мінімальний прохідний бал, вкрай низький. Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо", - зазначив очільник Міносвіти.
Нагадаємо, останнім часом в Україні активно обговорюють правила проведення та структуру іспитів. Зокрема, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт, яким пропонують зменшити кількість обов'язкових предметів на НМТ-2027 з чотирьох до трьох, прибравши з переліку математику.
Ініціатори змін пояснюють це надмірним навантаженням на дітей, які змушені складати всі дисципліни в один день в умовах війни.
Водночас прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поставила крапку в цьому питанні, наголосивши, що математика залишиться обов'язковим предметом у НМТ і змінювати структуру тестування найближчими роками не планують, оскільки це рішення зашкодило б як випускникам, так і майбутньому відновленню країни.
Для тих абітурієнтів, які з різних причин не зможуть набрати прохідні бали, в Україні все ж залишаються законні освітні траєкторії. Наприклад, розпочати навчання вже цього року можна у військових вишах або коледжах, куди приймають без НМТ - на основі внутрішніх випробувань, співбесід чи мотиваційних листів.