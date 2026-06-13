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НМТ во время войны: в МОН рассказали, сделают ли экзамен проще

18:25 13.06.2026 Сб
2 мин
Глава МОН расставил точки над "і" в вопросе упрощения НМТ
aimg Сергей Козачук
Фото: НМТ не будут упрощать во время войны (Getty Images)

НМТ не планируют упрощать, поскольку тест доступен для поступающих, а статистика прошлых лет демонстрирует низкий процент тех, кто не набрал минимальный балл.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в комментарии журналистам.

Почему тест не будут упрощать

По словам министра, Национальный мультипредметный тест является одинаковым для всех участников вступительной кампании.

Несмотря на сложные условия обучения в условиях войны, Министерство образования не видит оснований для снижения требований.

Лисовой подчеркнул, что установленный порог для поступающих не является слишком высоким, а проверка базовых знаний остается обязательным условием для поступления в учреждения высшего образования.

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"Процент детей, которые не сдали тест НМТ на минимальный проходной балл, крайне низкий. Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно", - отметил глава Минобразования.

Дискуссии вокруг НМТ

Напомним, в последнее время в Украине активно обсуждают правила проведения и структуру экзаменов. В частности, в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект, которым предлагают уменьшить количество обязательных предметов на НМТ-2027 с четырех до трех, убрав из перечня математику.

Инициаторы изменений объясняют это чрезмерной нагрузкой на детей, которые вынуждены сдавать все дисциплины в один день в условиях войны.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко поставила точку в этом вопросе, отметив, что математика останется обязательным предметом в НМТ и менять структуру тестирования в ближайшие годы не планируют, поскольку это решение навредило бы как выпускникам, так и будущему восстановлению страны.

Для тех абитуриентов, которые по разным причинам не смогут набрать проходные баллы, в Украине все же остаются законные образовательные траектории. Например, начать обучение уже в этом году можно в военных вузах или колледжах, куда принимают без НМТ - на основе внутренних испытаний, собеседований или мотивационных писем.

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