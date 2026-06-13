НМТ во время войны: в МОН рассказали, сделают ли экзамен проще

НМТ не планируют упрощать, поскольку тест доступен для поступающих, а статистика прошлых лет демонстрирует низкий процент тех, кто не набрал минимальный балл.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в комментарии журналистам.
По словам министра, Национальный мультипредметный тест является одинаковым для всех участников вступительной кампании.
Несмотря на сложные условия обучения в условиях войны, Министерство образования не видит оснований для снижения требований.
Лисовой подчеркнул, что установленный порог для поступающих не является слишком высоким, а проверка базовых знаний остается обязательным условием для поступления в учреждения высшего образования.
"Процент детей, которые не сдали тест НМТ на минимальный проходной балл, крайне низкий. Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно", - отметил глава Минобразования.
Напомним, в последнее время в Украине активно обсуждают правила проведения и структуру экзаменов. В частности, в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект, которым предлагают уменьшить количество обязательных предметов на НМТ-2027 с четырех до трех, убрав из перечня математику.
Инициаторы изменений объясняют это чрезмерной нагрузкой на детей, которые вынуждены сдавать все дисциплины в один день в условиях войны.
В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко поставила точку в этом вопросе, отметив, что математика останется обязательным предметом в НМТ и менять структуру тестирования в ближайшие годы не планируют, поскольку это решение навредило бы как выпускникам, так и будущему восстановлению страны.
Для тех абитуриентов, которые по разным причинам не смогут набрать проходные баллы, в Украине все же остаются законные образовательные траектории. Например, начать обучение уже в этом году можно в военных вузах или колледжах, куда принимают без НМТ - на основе внутренних испытаний, собеседований или мотивационных писем.