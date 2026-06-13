НМТ во время войны: в МОН рассказали, сделают ли экзамен проще

Почему тест не будут упрощать

По словам министра, Национальный мультипредметный тест является одинаковым для всех участников вступительной кампании.

Несмотря на сложные условия обучения в условиях войны, Министерство образования не видит оснований для снижения требований.

Лисовой подчеркнул, что установленный порог для поступающих не является слишком высоким, а проверка базовых знаний остается обязательным условием для поступления в учреждения высшего образования.

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"Процент детей, которые не сдали тест НМТ на минимальный проходной балл, крайне низкий. Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно", - отметил глава Минобразования.

Дискуссии вокруг НМТ

Напомним, в последнее время в Украине активно обсуждают правила проведения и структуру экзаменов. В частности, в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект, которым предлагают уменьшить количество обязательных предметов на НМТ-2027 с четырех до трех, убрав из перечня математику.

Инициаторы изменений объясняют это чрезмерной нагрузкой на детей, которые вынуждены сдавать все дисциплины в один день в условиях войны.