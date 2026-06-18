НМТ під час тривог: чи змінять правила і що буде, якщо іспит зірветься на додатковій сесії

Попри запити вступників, зараз змінювати чинні норми проведення НМТ в УЦОЯО не планують. Процедура перенесення іспиту на додаткову сесію також залишається незмінною.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в УЦОЯО.
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Зараз діють наступні правила:
Якщо тривога до 2,5 годин (сумарно): учасники мають повернутися до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) та продовжити тестування.
Якщо тривога понад 2,5 години: відповідальний за ТЕЦ узгоджує з РЦОЯО доцільність продовження іспиту. Якщо тестування припиняють, учасник має право подати заяву на участь у додатковій сесії.
"Поки цю норму змінювати не заплановано", - повідомили в УЦОЯО.
Якщо тестування було достроково завершене через тривалу тривогу, абітурієнту необхідно діяти за таким алгоритмом:
Усі зразки заяв та роз’яснення щодо процедури зобов’язані надавати працівники ТЕЦ безпосередньо в пункті тестування.
Якщо тривоги зривають тестування під час основої сесії, то учасники можуть зареєстуватись для перездачі на додаткову. Однак це не означає, що ситуація із тривогами не повториться.
"Досвід організації освітніх оцінювань протягом 4-х років повномасштабного вторгнення доводить: не було жодної ситуації, яка залишилася б не вирішеною. Усі без винятку учасники й учасниці, які з'явилися на тестування та дотримувалися процедур, пройшли НМТ в основну або додаткову сесії й отримали свої результати", - кажуть у відомстві.
Додаткові сесії за можливості проходитимуть в укриттях, однак все залежить від регіонів:
ТЕЦ в укриттях:
Можливість проведення іспиту в укритті прямо залежить від матеріальної бази освітнього закладу, тому УЦОЯО та місцева влада працюють над цим індивідуально для кожного регіону.
Нагадаємо, що 8 червня в Одесі через повітряні тривоги тестування з НМТ тривало майже 13 годин. Учасники перебували в укритті без належних умов і не мали можливості зв'язатись із батьками. Це викликало хвилю обурення у суспільстві.
Пізніше стало відомо, що зі 1349 вступників, які складали НМТ на Одещині у той день, 105 осіб подали заяви на участь у додатковій сесії.