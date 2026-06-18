НМТ під час тривог: чи змінять правила і що буде, якщо іспит зірветься на додатковій сесії

Головне: Змін не буде: УЦОЯО не планує переглядати правила проведення НМТ через повітряні тривоги - чинний алгоритм із лімітом у 2,5 години залишається незмінним.

УЦОЯО не планує переглядати правила проведення НМТ через повітряні тривоги - чинний алгоритм із лімітом у 2,5 години залишається незмінним. Шанс на додаткову сесію: Якщо тривога під час основної сесії триває понад 2,5 години, учасники мають право подати заяву на перенесення іспиту безпосередньо в ТЕЦ або протягом 3 робочих днів.

Якщо тривога під час основної сесії триває понад 2,5 години, учасники мають право подати заяву на перенесення іспиту безпосередньо в ТЕЦ або протягом 3 робочих днів. Повторні тривоги не завадять: У відомстві запевняють, що мають досвід розв'язання форс-мажорів під час додаткових сесій - за 4 роки великої війни жоден абітурієнт, який дотримувався процедур, не залишився без результату.

У відомстві запевняють, що мають досвід розв'язання форс-мажорів під час додаткових сесій - за 4 роки великої війни жоден абітурієнт, який дотримувався процедур, не залишився без результату. Ситуація з укриттями різна: Забезпеченість пунктами в укриттях залежить від регіону - від 100% на прифронтових та прикордонних територіях (Харківщина, Запоріжжя, Сумщина тощо) до 10-20% у Києві та на Волині.

Основний алгоритм дій

Зараз діють наступні правила:

Якщо тривога до 2,5 годин (сумарно): учасники мають повернутися до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) та продовжити тестування.

Якщо тривога понад 2,5 години: відповідальний за ТЕЦ узгоджує з РЦОЯО доцільність продовження іспиту. Якщо тестування припиняють, учасник має право подати заяву на участь у додатковій сесії.

"Поки цю норму змінювати не заплановано", - повідомили в УЦОЯО.

Як зареєструватися на додаткову сесію

Якщо тестування було достроково завершене через тривалу тривогу, абітурієнту необхідно діяти за таким алгоритмом:

Подати заяву: Це можна зробити одразу в ТЕЦ до моменту виходу з пункту тестування, звернувшись до відповідального за ТЕЦ.

Це можна зробити одразу в ТЕЦ до моменту виходу з пункту тестування, звернувшись до відповідального за ТЕЦ. Альтернативний термін: Якщо ви не встигли подати заяву на місці, це можна зробити протягом трьох робочих днів із дня проведення основної сесії.

Якщо ви не встигли подати заяву на місці, це можна зробити протягом із дня проведення основної сесії. Куди звертатися: Заяву слід подавати до того РЦОЯО, на території обслуговування якого ви мали проходити тестування.

Усі зразки заяв та роз’яснення щодо процедури зобов’язані надавати працівники ТЕЦ безпосередньо в пункті тестування.

Додаткові сесії та безпека: що робити, якщо тривога повториться

Якщо тривоги зривають тестування під час основої сесії, то учасники можуть зареєстуватись для перездачі на додаткову. Однак це не означає, що ситуація із тривогами не повториться.

"Досвід організації освітніх оцінювань протягом 4-х років повномасштабного вторгнення доводить: не було жодної ситуації, яка залишилася б не вирішеною. Усі без винятку учасники й учасниці, які з'явилися на тестування та дотримувалися процедур, пройшли НМТ в основну або додаткову сесії й отримали свої результати", - кажуть у відомстві.

Додаткові сесії за можливості проходитимуть в укриттях, однак все залежить від регіонів:

ТЕЦ в укриттях:

Повний захист (100%): Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська області.

Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська області. Високий рівень (90%): Миколаївська, Черкаська, Чернігівська області.

Миколаївська, Черкаська, Чернігівська області. Середній рівень: Київська область (70%), Рівненська (близько 50%), Одеська та Львівська (близько 30%).

Київська область (70%), Рівненська (близько 50%), Одеська та Львівська (близько 30%). Мінімальний рівень: Київ, Кіровоградщина (близько 20%) та Волинь (10%).

Можливість проведення іспиту в укритті прямо залежить від матеріальної бази освітнього закладу, тому УЦОЯО та місцева влада працюють над цим індивідуально для кожного регіону.