НМТ во время тревог: изменят ли правила и что будет, если экзамен сорвется на дополнительной сессии

Несмотря на запросы поступающих, сейчас менять действующие нормы проведения НМТ в УЦОКО не планируют. Процедура переноса экзамена на дополнительную сессию тоже остается неизменной.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в УЦОКО.
Главное:
Сейчас действуют следующие правила:
Если тревога до 2,5 часов (суммарно): участники должны вернуться во временный экзаменационный центр (ВЭЦ) и продолжить тестирование.
Если тревога более 2,5 часов: ответственный за ВЭЦ согласовывает с РЦОКО целесообразность продолжения экзамена. Если тестирование прекращают, участник имеет право подать заявление на участие в дополнительной сессии.
"Пока эту норму менять не планируется", - сообщили в УЦОКО.
Если тестирование было досрочно завершено из-за длительной тревоги, абитуриенту необходимо действовать по следующему алгоритму:
Все образцы заявлений и разъяснения по процедуре обязаны предоставлять работники ВЭЦ непосредственно в пункте тестирования.
Если тревоги срывают тестирование во время основной сессии, то участники могут зарегистрироваться для пересдачи на дополнительную. Однако это не означает, что ситуация с тревогами не повторится.
"Опыт организации образовательных оценок в течение 4-х лет полномасштабного вторжения доказывает: не было ни одной ситуации, которая осталась бы не решенной. Все без исключения участники и участницы, которые появились на тестирование и придерживались процедур, прошли НМТ в основную или дополнительную сессии и получили свои результаты", - говорят в ведомстве.
Дополнительные сессии по возможности будут проходить в укрытиях, однако все зависит от регионов:
ВЭЦ в укрытиях:
Возможность проведения экзамена в укрытии напрямую зависит от материальной базы образовательного учреждения, поэтому УЦОКО и местные власти работают над этим индивидуально для каждого региона.
Напомним, что 8 июня в Одессе из-за воздушных тревог тестирование по НМТ продолжалось почти 13 часов. Участники находились в укрытии без надлежащих условий и не имели возможности связаться с родителями. Это вызвало волну возмущения в обществе.
Позже стало известно, что из 1349 абитуриентов, которые сдавали НМТ в Одесской области в тот день, 105 человек подали заявления на участие в дополнительной сессии.