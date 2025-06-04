НМТ по истории Украины: выпускников предупредили о фейках и манипуляциях в сети

В последнее время в социальных сетях распространяется манипулятивная информация о содержании национального мультипредметного теста (НМТ) по истории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Какие именно манипуляции распространяются в сети

Украинцам рассказали, что в сети сейчас распространяются различные манипулятивные утверждения относительно содержания заданий НМТ по истории Украины.

Отмечается, в частности, якобы программа внешнего независимого оценивания по истории Украины (согласно которой разрабатывают задания НМТ), построена на малозначимых для поступающих событиях и фигурах, что обусловливает:

оценивание памяти поступающих;

а не их историческое мышление.

"С программой оценивания может ознакомиться каждый поступающий и каждая поступающая и убедиться, что в документе отсутствуют упоминания о подавляющем большинстве деятелей, о которых иронично отмечают комментаторы", - отметили в УЦОКО.

Уточняется, что в ней, в частности, нет таких: Швайпольт Фиоль, Сигизмунд, Авенариус, Юркевич, Вахнянин, Плетенецкий, Осипковский и др.

"Комментаторы приводят различные примеры таких исторических деятелей и событий, иллюстрируют свои утверждения некачественными тестовыми заданиями, которые якобы предлагаются абитуриентам", - рассказали в УЦОКО.

Также не соответствует действительности и упрек о том, что якобы программа тестирования предусматривает знание деталей десяти российско-турецких войн.

"Прежде всего - учитывая то, что их столько не было, а также потому, что программой прежде всего предусмотрена проверка понимания поступающим украинского контекста ключевых исторических событий", - объяснили в центре оценивания качества образования.

Кроме того, в негативном контексте комментаторы вспоминают представителей полемической литературы - несмотря на то, что полемисты оказали большое влияние на общественно-политические и культурные процессы XVI века.

"Зато немало событий или деятелей, фигурирующих в сообщениях в социальных сетях как "избыточные для изучения", имели большое значение для становления Украинского государства", - добавили в УЦОКО.

Уточняется, что преуменьшение их исторического значения свидетельствует лишь о недостаточной исторической грамотности отдельных авторов.

Отмечается, что иногда для иллюстрации своих утверждений комментаторы используют обнародованные недобросовестными участниками нынешнего тестирования задания.

"Заметим, что для сохранения материалов оценивания УЦОКО забирает у поступающих черновики, поэтому абсолютное большинство опубликованных материалов, являются отзвуками и догадками, а не заданиями, которые предлагались абитуриентам", - напомнили украинцам.

Отмечается также, что частыми в таких иллюстрациях являются:

некорректно сформулированные условия и варианты ответов;

неуместно подобранные источники;

упущенные важные детали (которые затрудняют или делают невозможным избрание правильного ответа).

В качестве примера в УЦОКО привели "задание", в котором "автор" в условии проигнорировал указанный в оригинале период - XIX в. - исказив как события, так и утверждения, отражающие реакцию на них.

Фейковое "задание" (скриншот: testportal.gov.ua)

Между тем оригинал задания, с которым работали участники тестирования, выглядел иначе.

Оригинал задания (скриншот: testportal.gov.ua)

"Различия между оригиналом и пересказом очевидны", - отметили в УЦОКО.

Украинцам привели также еще один пример фейкового задания.

Еще одно "задание" из сети (скриншот: testportal.gov.ua)

"Автор-сливатель" считает его таким, которое было на реальном тестировании. Он, "творчески обработав" картосхему, считает, что она отражает события, воспетые в "Слове о полку Игореве", - уточнили в УЦОКО.

С гражданами поделились также оригиналом задания, с которым работали участники тестирования.

Оригинал тестового задания (скриншот: testportal.gov.ua)

Кто и как составляет задания по истории Украины для НМТ

Украинцам рассказали, что программа ВНО по истории Украины (в соответствии с которой разрабатывают задания НМТ), разработана специальной комиссией Министерства образования и науки Украины:

на основе Государственного стандарта базового и полного общего среднего образования;

в соответствии с действующей учебной программой по истории Украины для учреждений общего среднего образования.

Отмечается, что УЦОКО заказывает тестовые задания у сертифицированных авторов, которые:

прошли обучение по тестологии;

являются специалистами в исторической области;

разбираются в содержании преподавания истории в учебных заведениях.

При этом каждое задание анализируют два независимых эксперта. Они, в частности, определяют:

его соответствие программе;

его корректность;

отсутствие ошибок.

"Затем подборки из таких заданий предлагаются определенной выборке учеников или студентов, то есть апробируются", - добавили в УЦОКО.

Отмечается, что такой алгоритм нужен для того, чтобы убедиться: задание работает правильно и проверяет именно то и именно тем способом, на что в первую очередь направлено.

Составляя подборки тестов по истории Украины, специалисты УЦОКО обязательно включают задания, которые проверяют умение поступающих:

ориентироваться в историческом времени (хронологическая компетентность) и пространстве (пространственная компетентность);

работать с источниками исторической информации, интерпретировать их содержание, критически анализировать (информационная компетентность);

формулировать оценки и версии исторических событий в соответствии с общечеловеческими ценностями определенного времени и определенной группы людей (аксиологическая компетентность).

Объясняется, что такой сложный и длительный процесс подготовки тестовых подборок позволяет обеспечить отбор абитуриентов, которые смогут успешно учиться в учреждениях высшего образования.

"Напоследок информируем, что специалисты УЦОКО готовы реагировать на конструктивную критику, рассмотреть обоснованные претензии и предложения", - подытожили в государственном учреждении.