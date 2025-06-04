НМТ по истории Украины: выпускников предупредили о фейках и манипуляциях в сети
В последнее время в социальных сетях распространяется манипулятивная информация о содержании национального мультипредметного теста (НМТ) по истории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Какие именно манипуляции распространяются в сети
Украинцам рассказали, что в сети сейчас распространяются различные манипулятивные утверждения относительно содержания заданий НМТ по истории Украины.
Отмечается, в частности, якобы программа внешнего независимого оценивания по истории Украины (согласно которой разрабатывают задания НМТ), построена на малозначимых для поступающих событиях и фигурах, что обусловливает:
- оценивание памяти поступающих;
- а не их историческое мышление.
"С программой оценивания может ознакомиться каждый поступающий и каждая поступающая и убедиться, что в документе отсутствуют упоминания о подавляющем большинстве деятелей, о которых иронично отмечают комментаторы", - отметили в УЦОКО.
Уточняется, что в ней, в частности, нет таких: Швайпольт Фиоль, Сигизмунд, Авенариус, Юркевич, Вахнянин, Плетенецкий, Осипковский и др.
"Комментаторы приводят различные примеры таких исторических деятелей и событий, иллюстрируют свои утверждения некачественными тестовыми заданиями, которые якобы предлагаются абитуриентам", - рассказали в УЦОКО.
Также не соответствует действительности и упрек о том, что якобы программа тестирования предусматривает знание деталей десяти российско-турецких войн.
"Прежде всего - учитывая то, что их столько не было, а также потому, что программой прежде всего предусмотрена проверка понимания поступающим украинского контекста ключевых исторических событий", - объяснили в центре оценивания качества образования.
Кроме того, в негативном контексте комментаторы вспоминают представителей полемической литературы - несмотря на то, что полемисты оказали большое влияние на общественно-политические и культурные процессы XVI века.
"Зато немало событий или деятелей, фигурирующих в сообщениях в социальных сетях как "избыточные для изучения", имели большое значение для становления Украинского государства", - добавили в УЦОКО.
Уточняется, что преуменьшение их исторического значения свидетельствует лишь о недостаточной исторической грамотности отдельных авторов.
Отмечается, что иногда для иллюстрации своих утверждений комментаторы используют обнародованные недобросовестными участниками нынешнего тестирования задания.
"Заметим, что для сохранения материалов оценивания УЦОКО забирает у поступающих черновики, поэтому абсолютное большинство опубликованных материалов, являются отзвуками и догадками, а не заданиями, которые предлагались абитуриентам", - напомнили украинцам.
Отмечается также, что частыми в таких иллюстрациях являются:
- некорректно сформулированные условия и варианты ответов;
- неуместно подобранные источники;
- упущенные важные детали (которые затрудняют или делают невозможным избрание правильного ответа).
В качестве примера в УЦОКО привели "задание", в котором "автор" в условии проигнорировал указанный в оригинале период - XIX в. - исказив как события, так и утверждения, отражающие реакцию на них.
Фейковое "задание" (скриншот: testportal.gov.ua)
Между тем оригинал задания, с которым работали участники тестирования, выглядел иначе.
Оригинал задания (скриншот: testportal.gov.ua)
"Различия между оригиналом и пересказом очевидны", - отметили в УЦОКО.
Украинцам привели также еще один пример фейкового задания.
Еще одно "задание" из сети (скриншот: testportal.gov.ua)
"Автор-сливатель" считает его таким, которое было на реальном тестировании. Он, "творчески обработав" картосхему, считает, что она отражает события, воспетые в "Слове о полку Игореве", - уточнили в УЦОКО.
С гражданами поделились также оригиналом задания, с которым работали участники тестирования.
Оригинал тестового задания (скриншот: testportal.gov.ua)
Кто и как составляет задания по истории Украины для НМТ
Украинцам рассказали, что программа ВНО по истории Украины (в соответствии с которой разрабатывают задания НМТ), разработана специальной комиссией Министерства образования и науки Украины:
- на основе Государственного стандарта базового и полного общего среднего образования;
- в соответствии с действующей учебной программой по истории Украины для учреждений общего среднего образования.
Отмечается, что УЦОКО заказывает тестовые задания у сертифицированных авторов, которые:
- прошли обучение по тестологии;
- являются специалистами в исторической области;
- разбираются в содержании преподавания истории в учебных заведениях.
При этом каждое задание анализируют два независимых эксперта. Они, в частности, определяют:
- его соответствие программе;
- его корректность;
- отсутствие ошибок.
"Затем подборки из таких заданий предлагаются определенной выборке учеников или студентов, то есть апробируются", - добавили в УЦОКО.
Отмечается, что такой алгоритм нужен для того, чтобы убедиться: задание работает правильно и проверяет именно то и именно тем способом, на что в первую очередь направлено.
Составляя подборки тестов по истории Украины, специалисты УЦОКО обязательно включают задания, которые проверяют умение поступающих:
- ориентироваться в историческом времени (хронологическая компетентность) и пространстве (пространственная компетентность);
- работать с источниками исторической информации, интерпретировать их содержание, критически анализировать (информационная компетентность);
- формулировать оценки и версии исторических событий в соответствии с общечеловеческими ценностями определенного времени и определенной группы людей (аксиологическая компетентность).
Объясняется, что такой сложный и длительный процесс подготовки тестовых подборок позволяет обеспечить отбор абитуриентов, которые смогут успешно учиться в учреждениях высшего образования.
"Напоследок информируем, что специалисты УЦОКО готовы реагировать на конструктивную критику, рассмотреть обоснованные претензии и предложения", - подытожили в государственном учреждении.
Напомним, ранее мы рассказывали, что без некоторых документов украинцев на НМТ не пустят - как подготовиться и что нужно обязательно иметь при себе для допуска во временный экзаменационный центр (ТЭЦ).
Читайте также, как можно сдать тест позже, если вы по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии НМТ.
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