НМТ-2026 з української мови: за яким правописом будуть завдання на іспиті

Головне: НМТ-2026 укладають виключно за правописом 2019 року .

. Перехідний період (коли допускалися старі норми) завершився.

Нові правки від Нацкомісії не змінять структуру тестів.

Старий правопис - у минулому

Абітурієнти переймаються, чи не трапляться їм у тестах подвійні норми або застарілі правила. Вакуленко нагадала, що 5-річний перехідний період до чинного правопису сплив ще у 2024 році.

"З 2025-го тестові завдання з української мови в НМТ враховують усі зміни, запроваджені редакцією Українського правопису 2019 року", - підкреслила вона.

Це означає, що вступникам 2026 року варто готуватися виключно за правилами правопису 2019 року.

Чи вплине статус правопису на тести НМТ

Нещодавно Національна комісія зі стандартів державної мови внесла редакційні правки до тексту правопису. Проте в УЦОЯО запевняють: на змісті НМТ-2026 це жодним чином не позначиться.

Основні зміни в документі були технічними:

Удосконалили структуру правопису для зручності.

правопису для зручності. Виправили одруки та технічні помилки.

та технічні помилки. Вилучили приклади, що стосувалися держави-агресора в ілюстративній частині.

Самі ж правила залишилися усталеними, тож вступники можуть спокійно продовжувати підготовку за підручниками, що базуються на редакції 2019 року.