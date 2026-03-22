НМТ-2026 з української мови: за яким правописом будуть завдання на іспиті

У березні 2026-го український правопис визнали державним стандартом, однак на тестових завданнях НМТ з української мови це ніяк не відіб'ється. З минулого року усі завдання укладені за "новим" правописом 2019 року.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Головне:
Абітурієнти переймаються, чи не трапляться їм у тестах подвійні норми або застарілі правила. Вакуленко нагадала, що 5-річний перехідний період до чинного правопису сплив ще у 2024 році.
"З 2025-го тестові завдання з української мови в НМТ враховують усі зміни, запроваджені редакцією Українського правопису 2019 року", - підкреслила вона.
Це означає, що вступникам 2026 року варто готуватися виключно за правилами правопису 2019 року.
Нещодавно Національна комісія зі стандартів державної мови внесла редакційні правки до тексту правопису. Проте в УЦОЯО запевняють: на змісті НМТ-2026 це жодним чином не позначиться.
Основні зміни в документі були технічними:
Самі ж правила залишилися усталеними, тож вступники можуть спокійно продовжувати підготовку за підручниками, що базуються на редакції 2019 року.
