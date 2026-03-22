UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

НМТ-2026 з української мови: за яким правописом будуть завдання на іспиті

14:30 22.03.2026 Нд
2 хв
У березні український правопис став держстандартом. Чи вплине це на тести НМТ?
aimg Василина Копитко
З 2025 року усі тести НМТ укладені згідно з новим правописом 2019 року (фото: Getty Images)

У березні 2026-го український правопис визнали державним стандартом, однак на тестових завданнях НМТ з української мови це ніяк не відіб'ється. З минулого року усі завдання укладені за "новим" правописом 2019 року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Читайте також: Як не проґавити НМТ-2026: ключові дати та правила

Головне:

  • НМТ-2026 укладають виключно за правописом 2019 року.
  • Перехідний період (коли допускалися старі норми) завершився.
  • Нові правки від Нацкомісії не змінять структуру тестів.

Старий правопис - у минулому

Абітурієнти переймаються, чи не трапляться їм у тестах подвійні норми або застарілі правила. Вакуленко нагадала, що 5-річний перехідний період до чинного правопису сплив ще у 2024 році.

"З 2025-го тестові завдання з української мови в НМТ враховують усі зміни, запроваджені редакцією Українського правопису 2019 року", - підкреслила вона.

Це означає, що вступникам 2026 року варто готуватися виключно за правилами правопису 2019 року.

Чи вплине статус правопису на тести НМТ

Нещодавно Національна комісія зі стандартів державної мови внесла редакційні правки до тексту правопису. Проте в УЦОЯО запевняють: на змісті НМТ-2026 це жодним чином не позначиться.

Основні зміни в документі були технічними:

  • Удосконалили структуру правопису для зручності.
  • Виправили одруки та технічні помилки.
  • Вилучили приклади, що стосувалися держави-агресора в ілюстративній частині.

Самі ж правила залишилися усталеними, тож вступники можуть спокійно продовжувати підготовку за підручниками, що базуються на редакції 2019 року.

Читайте також про те, що 2 березня Український правопис офіційно визнали стандартом державної мови. Тепер його зобов'язані дотримуватись у всіх офіційних сферах: у діловодстві, освіті, науці та офіційних перекладах.

Раніше ми детально розповідали про те, що саме змінює новий статус Українського правопису.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
правописУЦОКОНМТОсвіта в Україні