НМТ-2026 по украинскому языку: по какому правописанию будут задания на экзамене

В марте 2026-го украинское правописание признали государственным стандартом, однако на тестовых заданиях НМТ по украинскому языку это никак не отразится. С прошлого года все задания составлены по "новому" правописанию 2019 года.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Абитуриенты переживают, не попадутся ли им в тестах двойные нормы или устаревшие правила. Вакуленко напомнила, что 5-летний переходный период к действующему правописанию истек еще в 2024 году.
"С 2025-го тестовые задания по украинскому языку в НМТ учитывают все изменения, введенные редакцией Украинского правописания 2019 года", - подчеркнула она.
Это означает, что поступающим 2026 года стоит готовиться исключительно по правилам правописания 2019 года.
Недавно Национальная комиссия по стандартам государственного языка внесла редакционные правки в текст правописания. Однако в УЦОКО уверяют: на содержании НМТ-2026 это никак не скажется.
Основные изменения в документе были техническими:
Сами же правила остались устоявшимися, поэтому абитуриенты могут спокойно продолжать подготовку по учебникам, основанным на редакции 2019 года.
Читайте также о том, что 2 марта Украинское правописание официально признали стандартом государственного языка. Теперь его обязаны соблюдать во всех официальных сферах: в делопроизводстве, образовании, науке и официальных переводах.
