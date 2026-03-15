Український правопис офіційно став стандартом: що важливо знати кожному

З 2 березня Український правопис офіційно визнали стандартом державної мови. Тепер цей єдиний офіційний текст правопису стає законом для діловодства, освіти, науки та офіційних перекладів.

У коментарі РБК-Україна Національна комісія зі стандартів державної мови роз'яснила, що зміниться з офіційним визнанням правопису державним стандартом.

Головне: Обов'язковість для всіх: Новий правопис став "мовною конституцією". Його зобов'язані використовувати в законах, документах, офіційних перекладах, навчанні та науці.

Що змінює визнання українського правопису стандаром державної мови (інфографіка РБК-Україна)

Де обов'язково застосовувати нові норми

Правила правопису тепер є обов’язковими в усіх сферах суспільного життя, визначених законом. Це стосується:

Офіційного документообігу;

Законодавства;

Навчальних матеріалів;

Рекламних вивісок та публічної інформації.

Контролюватиме дотримання цих стандартів Уповноважений із захисту державної мови.

Фемінітиви та варіантність

Фемінітиви: Правопис лише фіксує способи їх творення за допомогою суфіксів. Їх використання, як і раніше, залишається вибором кожної людини.

Варіанти "і-і": Використання паралельних форм (наприклад, кафедра та катедра) не вважається помилкою.

Що змінилося в самому тексті правопису

Важливо розуміти, що кардинальних змін в усталених правилах для користувачів не відбулося. Фахівці провели редакційно-технічну роботу:

Виправили помилки: Усунули одруки та неузгодженості у формах слів.

Чи потрібно змінювати документи

Всі офіційні документи (паспорти, права на власність), видані раніше, залишаються дійсними. Закон не має зворотної дії. Також зміни не торкнулися географічних назв міст чи річок.

Правопис називають "мовною конституцією", і його дотримання є обов’язковим для забезпечення єдності держави.