НМТ-2026: скільки мінімально треба набрати балів, щоб скласти іспит

Для участі у вступній кампанії 2026 року абітурієнтам необхідно подолати мінімальний пороговий бал НМТ, який підтверджує базову підготовку з предмета. Для цього потрібно набрати хоча б 100 із 200.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Як пояснила в інтерв'ю Тетяна Вакуленко, пороговий бал - це той мінімум, який показує, що абітурієнт володіє елементарними навичками з предмета. Тільки після подолання цього бар'єру тестові бали переводяться в оцінку за шкалою 100-200.
Таблиці переведення балів Міністерство освіти і науки (МОН) затверджує заздалегідь. Хоча остаточний документ для вступної кампанії 2026 року ще перебуває на стадії затвердження, вступники вже можуть орієнтуватися на наявний проект.
Експерти наголошують: порогові бали не є показником високих результатів. Вони лише підтверджують, що вступник має мінімально необхідну базу.
Для вступу на популярні спеціальності або на бюджетні місця абітурієнтам знадобиться значно вищий бал, ніж встановлений мінімум у 15%.
Торік найвищий прохідний поріг на бюджет був у юридичних та класичних університетах, де вступний бал суттєво перевищував середні показники по країні. Для вступу у ці заклади потрібно було набрати на НМТ 148-169 балів.
