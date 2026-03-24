НМТ-2026: скільки мінімально треба набрати балів, щоб скласти іспит

08:00 24.03.2026 Вт
2 хв
Подолання "порогу" - це лише квиток до участі в конкурсі, а не гарантія вступу
aimg Василина Копитко
Подолання порогу у 100 балів дає право на вступ у ВНЗ (фото: Getty Images)

Для участі у вступній кампанії 2026 року абітурієнтам необхідно подолати мінімальний пороговий бал НМТ, який підтверджує базову підготовку з предмета. Для цього потрібно набрати хоча б 100 із 200.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Читайте також: НМТ чи ЗНО: директорка УЦОЯО розповіла, який іспит складніший та чому

Головне:

  • Мінімальний поріг: для більшості предметів він становить не менше 15% від загальної кількості тестових балів.
  • Особливі умови: з української мови та історії України поріг вищий - 15% + 1 бал.
  • Статус документа: наразі оприлюднено проект Порядку прийому на 2026 рік, офіційне затвердження відбудеться згодом.
  • Що означає поріг: це підтвердження базової підготовки вступника, необхідної для навчання в університеті.

Як нараховуються бали у 2026 році

Як пояснила в інтерв'ю Тетяна Вакуленко, пороговий бал - це той мінімум, який показує, що абітурієнт володіє елементарними навичками з предмета. Тільки після подолання цього бар'єру тестові бали переводяться в оцінку за шкалою 100-200.

Таблиці переведення балів Міністерство освіти і науки (МОН) затверджує заздалегідь. Хоча остаточний документ для вступної кампанії 2026 року ще перебуває на стадії затвердження, вступники вже можуть орієнтуватися на наявний проект.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко (інфографіка РБК-Україна)

Чому пороговий бал - це лише початок

Експерти наголошують: порогові бали не є показником високих результатів. Вони лише підтверджують, що вступник має мінімально необхідну базу.

Для вступу на популярні спеціальності або на бюджетні місця абітурієнтам знадобиться значно вищий бал, ніж встановлений мінімум у 15%.

Читайте також про те, що торік найвищий прохідний поріг на бюджет був у юридичних та класичних університетах, де вступний бал суттєво перевищував середні показники по країні. Для вступу у ці заклади потрібно було набрати на НМТ 148-169 балів.

Раніше ми писали про те, що у рейтинг найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026 увійшли також українські виші Києва, Харкова, Львова та Сум.

