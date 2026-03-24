НМТ-2026: сколько минимально надо набрать баллов, чтобы сдать экзамен

Главное: Минимальный порог: для большинства предметов он составляет не менее 15% от общего количества тестовых баллов.

Особые условия: по украинскому языку и истории Украины порог выше - 15% + 1 балл.

Статус документа: сейчас обнародован проект Порядка приема на 2026 год, официальное утверждение состоится позже.

Что означает порог: это подтверждение базовой подготовки поступающего, необходимой для обучения в университете.

Как начисляются баллы в 2026 году

Как пояснила в интервью Татьяна Вакуленко, пороговый балл - это тот минимум, который показывает, что абитуриент владеет элементарными навыками по предмету. Только после преодоления этого барьера тестовые баллы переводятся в оценку по шкале 100-200.

Таблицы перевода баллов Министерство образования и науки (МОН) утверждает заранее. Хотя окончательный документ для вступительной кампании 2026 года еще находится на стадии утверждения, поступающие уже могут ориентироваться на имеющийся проект.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко (инфографика РБК-Украина)

Почему пороговый балл - это только начало

Эксперты отмечают: пороговые баллы не являются показателем высоких результатов. Они лишь подтверждают, что абитуриент имеет минимально необходимую базу.

Для поступления на популярные специальности или на бюджетные места абитуриентам понадобится значительно более высокий балл, чем установленный минимум в 15%.