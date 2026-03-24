НМТ-2026: сколько минимально надо набрать баллов, чтобы сдать экзамен

Для участия во вступительной кампании 2026 года абитуриентам необходимо преодолеть минимальный пороговый балл НМТ, который подтверждает базовую подготовку по предмету. Для этого нужно набрать хотя бы 100 из 200.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Как пояснила в интервью Татьяна Вакуленко, пороговый балл - это тот минимум, который показывает, что абитуриент владеет элементарными навыками по предмету. Только после преодоления этого барьера тестовые баллы переводятся в оценку по шкале 100-200.
Таблицы перевода баллов Министерство образования и науки (МОН) утверждает заранее. Хотя окончательный документ для вступительной кампании 2026 года еще находится на стадии утверждения, поступающие уже могут ориентироваться на имеющийся проект.
Эксперты отмечают: пороговые баллы не являются показателем высоких результатов. Они лишь подтверждают, что абитуриент имеет минимально необходимую базу.
Для поступления на популярные специальности или на бюджетные места абитуриентам понадобится значительно более высокий балл, чем установленный минимум в 15%.
