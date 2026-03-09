НМТ-2026: будут ли штрафовать участника за неявку на экзамен
Участников НМТ-2026 не будут штрафовать за неявку на тестирование. Однако в УЦОКО призывают заранее отменить свою регистрацию, если поступающие знают, что не смогут присутствовать на экзамене.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководительницы УЦОКО Татьяны Вакуленко.
Главное:
- Штрафов за неявку нет, но абитуриентов просят подавать ходатайство об отмене регистрации, если они не планируют идти на экзамен.
- НМТ-2026 содержит 4 предмета (3 обязательных + 1 на выбор), которые сдаются за один день.
- Основная сессия начнется 20 мая, регистрация уже стартовала.
Предусмотрен ли штраф за пропуск НМТ
По словам Татьяны Вакуленко, пока механизма финансового наказания за неявку на экзамен в Украине не существует. Несмотря на то, что государство тратит значительные ресурсы на организацию каждого рабочего места, процедуру взыскания средств с абитуриентов не разрабатывали.
"Сейчас такой процедуры не подготовили. Хотя я убеждена, что для государства это была бы очень адекватная идея. Но нет, такого не предусмотрели", - отметила руководительница Центра.
В то же время Вакуленко призвала поступающих к сознательному отношению. Если планы изменились, регистрацию следует отменить официально.
На сайте УЦОКО обнародованы образцы ходатайств, которыми можно воспользоваться, чтобы освободить место в центре тестирования для другого участника и не привлекать лишних инструкторов.
График и структура НМТ в 2026 году
Основная сессия тестирования стартует уже в мае. Согласно утвержденному графику:
- Основная сессия: с 20 мая по 25 июня.
- Дополнительная сессия: с 17 по 24 июля.
В этом году абитуриенты будут сдавать четыре предмета в один день. Формат предусматривает два этапа по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними:
- Первый этап (120 мин): украинский язык и математика.
- Перерыв: 20 минут.
- Второй этап (120 мин): история Украины и предмет на выбор (иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература).
Особенности регистрации и меры безопасности
Для успешной регистрации школьникам, которые заканчивают обучение в 2026 году, необходимо обязательно предоставить справку из учебного заведения. Кроме того, УЦОКО уже обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам для подготовки.
Во время проведения экзаменов усилят меры контроля: во временных экзаменационных центрах будут использовать видеонаблюдение и металлоискатели для предотвращения списывания.
Читайте также о том, что в МОН призвали высшие учебные заведения ввести систему сопровождения для будущих абитуриентов, сделав регистрацию на НМТ-2026 частью подготовки к поступлению.
Ранее мы писали о том, кто может поступить в вуз без сдачи НМТ в 2026 году.