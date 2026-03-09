НМТ-2026: будут ли штрафовать участника за неявку на экзамен

Участников НМТ-2026 не будут штрафовать за неявку на тестирование. Однако в УЦОКО призывают заранее отменить свою регистрацию, если поступающие знают, что не смогут присутствовать на экзамене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководительницы УЦОКО Татьяны Вакуленко .

Главное: Штрафов за неявку нет , но абитуриентов просят подавать ходатайство об отмене регистрации, если они не планируют идти на экзамен.

, но абитуриентов просят подавать ходатайство об отмене регистрации, если они не планируют идти на экзамен. НМТ-2026 содержит 4 предмета (3 обязательных + 1 на выбор), которые сдаются за один день.

(3 обязательных + 1 на выбор), которые сдаются за один день. Основная сессия начнется 20 мая, регистрация уже стартовала.

Предусмотрен ли штраф за пропуск НМТ

По словам Татьяны Вакуленко, пока механизма финансового наказания за неявку на экзамен в Украине не существует. Несмотря на то, что государство тратит значительные ресурсы на организацию каждого рабочего места, процедуру взыскания средств с абитуриентов не разрабатывали.

"Сейчас такой процедуры не подготовили. Хотя я убеждена, что для государства это была бы очень адекватная идея. Но нет, такого не предусмотрели", - отметила руководительница Центра.

В то же время Вакуленко призвала поступающих к сознательному отношению. Если планы изменились, регистрацию следует отменить официально.

На сайте УЦОКО обнародованы образцы ходатайств, которыми можно воспользоваться, чтобы освободить место в центре тестирования для другого участника и не привлекать лишних инструкторов.

График и структура НМТ в 2026 году

Основная сессия тестирования стартует уже в мае. Согласно утвержденному графику:

Основная сессия: с 20 мая по 25 июня.

с 20 мая по 25 июня. Дополнительная сессия: с 17 по 24 июля.

В этом году абитуриенты будут сдавать четыре предмета в один день. Формат предусматривает два этапа по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними:

Первый этап (120 мин): украинский язык и математика.

украинский язык и математика. Перерыв: 20 минут.

20 минут. Второй этап (120 мин): история Украины и предмет на выбор (иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература).

Особенности регистрации и меры безопасности

Для успешной регистрации школьникам, которые заканчивают обучение в 2026 году, необходимо обязательно предоставить справку из учебного заведения. Кроме того, УЦОКО уже обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам для подготовки.

Во время проведения экзаменов усилят меры контроля: во временных экзаменационных центрах будут использовать видеонаблюдение и металлоискатели для предотвращения списывания.