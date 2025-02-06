НМТ-2025: усе, що потрібно знати про реєстрацію, іспити та конкурсний поріг для вступу

Яким буде НМТ-2025

НМТ складають люди, які планують вступати у заклади вищої освіти. Цьогоріч тест складатиметься із двох блоків завдань. У перший ввійдуть тести з української мови та математики, у другий - з історії України та одного предмету на вибір. Два етапи тестування відбудуться в один день, кожен із них триватиме по 2 години, а між ними нададуть 20 хвилин перерви.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика;

історія України;

Предмети на вибір:

українська література;

іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

НМТ-2025 матиме дві сесії, основна пройде з 14 травня по 25 червня, додаткова - з 14 по 25 липня. Тестування зможуть пройти тільки зареєстровані учасники.

Іспити пройдуть у тимчасових екзаменаційних центрах - спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти. За 10 днів до тестування учасників повідомлять про дату і місце проведення іспитів, дана інформація публічно не розголошуватиметься у цілях безпеки.

У разі оголошення повітряної тривоги під час складання іспитів тестування призупинять, а учасники НМТ і викладачі повинні спуститись у найближче укриття. Тестування можна буде продовжити після завершення тривоги, при цьому час, відведений на іспити, не зменшиться. Якщо тривога триватиме надто довго, то учасники зможуть скласти тест під час додаткової сесії.

Додамо, що НМТ-2025 можна буде пройти в Україні та за кордоном. Перелік країн оприлюднять завчасно. Вже зараз Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) домовився про співпрацю з освітніми центрами майже трьох десятків країн.

Календар НМТ-2025 (скриншот testportal.gov.ua)

Коли і як реєструватись на іспити

Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ пройде з 6 березня до 3 квітня включно. Внести зміни у персональних кабінетах (вибір додаткового предмета, місця проведення тощо) можна буде до 8 квітня.

З 9 по 14 травня випускники зможуть зареєструватися на додаткові сесій, якщо вони не змогли це зробити з поважних причин під час основного періоду. Зміни у даних можна буде внести до 19 травня.

Учасникам основних сесій у персональні кабінети почнуть надходити запрошення з 4 травня. У них буде вказано дату, час і місце проведення НМТ. Зареєстровані на додаткові сесії отримуватимуть запрошення з 11 липня.

Результати іспитів учасники основних сесій отримають до 4 липня, додаткових - до 30 липня.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику потрібно буде створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. У ньому слід вказати:

особисті дані (прізвище та ім'я, дату народження, дані документа, що посвідчує особу тощо);

вибрати додатковий предмет для складання тесту;

вказати населений пункт, де учасник хоче скласти тест;

завантажити сканкопії реєстраційних документів

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2025 року.

Наголосимо, що потенційним учасникам можуть відмовити у реєстрації, зокрема, якщо була надана недостовірна інформація, або вони не прикріпили копії документів.

Алгоритм реєстрації для участі в НМТ (скриншот https://swp.school)

Скільки балів потрібно для вступу

Учасникам НМТ для того, аби отримати право вступу у ВНЗ, потрібно щонайменше набрати 100 рейтингових балів. Це дорівнює 15% правильних відповідей з кожного предмета. Якщо хоча б з одного предмету учасник не пройде цей поріг, то не зможе брати участь у вступній кампанії 2025.

Для того, щоб вступити на бюджетну форму, торік потрібно було набрати не менше 130 балів. Поріг для контрактної форми заклади самостійно визначали.

Для вступу на деякі спеціальності конкурсний поріг становив 150 балів навіть для платної форми навчання. А саме, на "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Охорона здоров'я" (на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія"). Очікується, що цьогоріч будуть такі ж умови.

Наголосимо, що вступники на мистецькі та спортивні спеціальності, окрім НМТ, повинні ще будуть скласти творчий конкурс. Також при вступі важливо врахувати вагові коефіцієнти - вони визначають, наскільки важливий кожен предмет для вашої спеціальності. Це впливає на підсумковий конкурсний бал.

Наприклад, для вступу на медичні спеціальності важливий коефіцієнт з біології, він може становити 0,4, а з української мови - лише 0,2. Натомість для юридичних спеціальностей важливою є іноземна мова, яка може мати коефіцієнт 0,35, тоді як біологія може взагалі не враховуватись.

Додамо, що цьогоріч при вступі можна подати також результати НМТ-2022, 2023 або 2024 років.

Хто може вступити без НМТ

Міністерством освіти і науки визначає пільгові категорії вступників, які можуть стати студентами ВНЗ на основі індивідуальної співбесіди, а не результатів НМТ.

До пільгових категорій належать:

особи з інвалідністю І та ІІ групи та вступники із хворобами, які входять у переліку, затверджений МОН та МОЗ;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

ветерани війни та учасники бойових дій, а також учасники бойових дій на території інших держав;

звільнені полонені;

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

постраждалі учасники Революції Гідності;

особи, які проживають на ТОТ або місцевостях, де ведуться активні бойові дії.

Додамо також, що НМТ не треба складати випускникам, які планують вступати у професійно-технічні училища, коледжі або ж у деякі заклади за кордоном.

Як самостійно підготуватись до НМТ-2025

Учасникам тестування варто завчасно готуватися до складання іспиту. Це можна зробити навіть самостійно, без залучення репетиторів.

Найкращим варіантом є тренувальне онлайн тестування від УЦОЯО, яке можна проходити із кожного предмету безкоштовно за цим посиланням. Там подані максимально близькі завдання до тих, що будуть на тестуванні НМТ.

Також на платформі Всеукраїнської школи онлайн можна пройти тестування за демонстраційними варіантами НМТ-2025, 2024 та 2023 років з усіх предметів.

Окрім цього, можна проходити тренувальні вправи на сайті Osvita.ua:

Також у мережі доступні безліч безкоштовних вебінарів і навіть мобільних застосунків, які допоможуть у підготовці до НМТ.