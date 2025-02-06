НМТ-2025: все, что нужно знать о регистрации, экзаменах и конкурсном пороге для поступления

Каким будет НМТ-2025

НМТ сдают люди, которые планируют поступать в учреждения высшего образования. В этом году тест будет состоять из двух блоков заданий. В первый войдут тесты по украинскому языку и математике, во второй - по истории Украины и одному предмету на выбор. Два этапа тестирования состоятся в один день, каждый из них продлится по 2 часа, а между ними предоставят 20 минут перерыва.

Обязательные предметы:

украинский язык;

математика;

история Украины;

Предметы на выбор:

украинская литература;

иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский);

биология;

физика;

химия;

география.

НМТ-2025 будет иметь две сессии, основная пройдет с 14 мая по 25 июня, дополнительная - с 14 по 25 июля. Тестирование смогут пройти только зарегистрированные участники.

Экзамены пройдут во временных экзаменационных центрах - специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений. За 10 дней до тестирования участников уведомят о дате и месте проведения экзаменов, данная информация публично не будет разглашаться в целях безопасности.

В случае объявления воздушной тревоги во время сдачи экзаменов тестирование приостановят, а участники НМТ и преподаватели должны спуститься в ближайшее укрытие. Тестирование можно будет продолжить после завершения тревоги, при этом время, отведенное на экзамены, не уменьшится. Если тревога продлится слишком долго, то участники смогут сдать тест во время дополнительной сессии.

Добавим, что НМТ-2025 можно будет пройти в Украине и за рубежом. Перечень стран обнародуют заранее. Уже сейчас Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) договорился о сотрудничестве с образовательными центрами почти трех десятков стран.

Календарь НМТ-2025 (скриншот testportal.gov.ua)

Когда и как регистрироваться на экзамены

Регистрация для участия в основных сессиях НМТ пройдет с 6 марта по 3 апреля включительно. Внести изменения в персональных кабинетах (выбор дополнительного предмета, места проведения и т.д.) можно будет до 8 апреля.

С 9 по 14 мая выпускники смогут зарегистрироваться на дополнительные сессии, если они не смогли это сделать по уважительным причинам во время основного периода. Изменения в данных можно будет внести до 19 мая.

Участникам основных сессий в персональные кабинеты начнут поступать приглашения с 4 мая. В них будет указана дата, время и место проведения НМТ. Зарегистрированные на дополнительные сессии будут получать приглашения с 11 июля.

Результаты экзаменов участники основных сессий получат до 4 июля, дополнительных - до 30 июля.

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, абитуриенту нужно будет создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО. В нем следует указать:

личные данные (фамилия и имя, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность и т.д.);

выбрать дополнительный предмет для сдачи теста;

указать населенный пункт, где участник хочет сдать тест;

загрузить скан-копии регистрационных документов

подтвердить желание принять участие в НМТ;

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;

сформировать Сертификат НМТ 2025 года.

Подчеркнем, что потенциальным участникам могут отказать в регистрации, в частности, если была предоставлена недостоверная информация, или они не прикрепили копии документов.

Алгоритм регистрации для участия в НМТ (скриншот https://swp.school)

Сколько баллов нужно для поступления

Участникам НМТ для того, чтобы получить право поступления в вуз, нужно как минимум набрать 100 рейтинговых баллов. Это равно 15% правильных ответов по каждому предмету. Если хотя бы по одному предмету участник не пройдет этот порог, то не сможет участвовать во вступительной кампании 2025.

Для того чтобы поступить на бюджетную форму, в прошлом году нужно было набрать не менее 130 баллов. Порог для контрактной формы заведения самостоятельно определяли.

Для поступления на некоторые специальности конкурсный порог составлял 150 баллов даже для платной формы обучения. А именно, на "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Здравоохранение" (на специальности "Стоматология", "Медицина", "Фармация, промышленная фармация", "Педиатрия"). Ожидается, что в этом году будут такие же условия.

Подчеркнем, что поступающие на художественные и спортивные специальности, кроме НМТ, должны еще будут сдать творческий конкурс. Также при поступлении важно учесть весовые коэффициенты - они определяют, насколько важен каждый предмет для вашей специальности. Это влияет на итоговый конкурсный балл.

Например, для поступления на медицинские специальности важен коэффициент по биологии, он может составлять 0,4, а по украинскому языку - только 0,2. Зато для юридических специальностей важен иностранный язык, который может иметь коэффициент 0,35, тогда как биология может вообще не учитываться.

Добавим, что в этом году при поступлении можно подать также результаты НМТ-2022, 2023 или 2024 годов.

Кто может поступить без НМТ

Министерством образования и науки определяет льготные категории абитуриентов, которые могут стать студентами вузов на основе индивидуального собеседования, а не результатов НМТ.

К льготным категориям относятся:

лица с инвалидностью I и II группы и поступающие с болезнями, которые входят в перечень, утвержденный МОН и Минздравом;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

ветераны войны и участники боевых действий, а также участники боевых действий на территории других государств;

освобожденные пленные;

пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица, проживающие на ВОТ или местностях, где ведутся активные боевые действия.

Добавим также, что НМТ не надо сдавать выпускникам, которые планируют поступать в профессионально-технические училища, колледжи или в некоторые заведения за рубежом.

Как самостоятельно подготовиться к НМТ-2025

Участникам тестирования стоит заранее готовиться к сдаче экзамена. Это можно сделать даже самостоятельно, без привлечения репетиторов.

Лучшим вариантом является тренировочное онлайн тестирование от УЦОКО, которое можно проходить по каждому предмету бесплатно по этой ссылке. Там представлены максимально близкие задания к тем, что будут на тестировании НМТ.

Также на платформе Всеукраинской школы онлайн можно пройти тестирование по демонстрационным вариантам НМТ-2025, 2024 и 2023 годов по всем предметам.

Кроме этого, можно проходить тренировочные упражнения на сайте Osvita.ua:

Также в сети доступны множество бесплатных вебинаров и даже мобильных приложений, которые помогут в подготовке к НМТ.