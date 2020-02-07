НКРЭКУ вопреки рекомендациям ЕС ввела дополнительную плату для экспортеров электроэнергии

фото: линии электропередач (Виталий Носач, РБК-Украина)

НКРЭКУ внесла изменения в Кодекс системы передач в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о внесение изменений в Кодекс системы передач в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии. Решение принято на заседание комиссии 7 февраля, передает РБК-Украина.

Решение поддержало 5 членов комиссии.

В ходе заседания, глава комиссии Валерий Тарасюк заявил, что Комиссия исправляет техничническую неточность кодекса.

Также в ходе заседания было отмечено, что данное решение поддержано Антимонопольным комитетом Украины.

Стоит отметить, что ранее директор секретариата Энергетического сообщества Европейского Союза Януш Копач направил письмо НКРЭКУ и АМКУ с рекомендацией не утверждать изменения в Кодекс, отметив, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе.

Как писало РБК-Украина, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что введение дополнительного платежа на экспорт электроэнергии – это шаг к энергокапитуляции Украины, а также отметил, что из-за возможного решения НКРЭКУ экспорт электроэнергии может остановиться и Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год.