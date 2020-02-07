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НКРЕКП всупереч рекомендаціям ЄС ввела додаткову плату для експортерів електроенергії

Новини » Енергетика     07.02.2020 - 13:04
НКРЕКП всупереч рекомендаціям ЄС ввела додаткову плату для експортерів електроенергії
фото: лінії електропередач (Віталій Носач, РБК-Україна)

НКРЕКП внесла зміни в Кодекс системи передач в частині накладення плати за передачу на експортерів електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП ) прийняла рішення про внесення змін до Кодексу системи передач в частині накладення плати за передачу на експортерів електроенергії. Рішення прийнято на засіданні комісії 7 лютого, передає РБК-Україна.

Рішення підтримали 5 членів комісії.

У ході засідання, голова комісії Валерій Тарасюк заявив, що Комісія виправляє техничническую неточність кодексу.

Також в ході засідання було зазначено, що дане рішення підтримано Антимонопольним комітетом України.

Варто відзначити, що раніше директор секретаріату Енергетичного співтовариства Європейського союзу Януш Копач направив лист НКРЕКП і АМКУ з рекомендацією не затверджувати зміни до Кодексу, зазначивши, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті Договору про Енергетичне співтовариство.

Як повідомляло РБК-Україна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що введення додаткового платежу на експорт електроенергії – це крок до энергокапитуляции України, а також зазначив, що через можливе рішення НКРЕКП експорт електроенергії може зупинитися і Україна втратить майже 400 млн доларів валютної виручки на рік.

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