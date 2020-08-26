В НКРЭКУ рассказали о санкциях в отношении газсбыт-нарушителей

Фото: газовая плита (РБК-Украина)

В случае выявления нарушений, к облгазсбытам будут применены санкции

НКРЭКУ имеет информацию относительно нарушений газсбытами сроков публикации цен за август и, в случае ее подтверждения, применит соответствующие санкции.

Об этом заявила член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Ольга Бабий.

"Если будут обращения от других участников рынка, мы действительно осуществим проверку и получим надлежащие подтверждения, как облгазсбыты это делали. Да, действительно, правилами и процедурами предусмотрено, что все поставщики газа должны предложение цены делать публично, то есть публиковать. К нам сегодня от, скажем так, пострадавших сторон не поступало никаких обращений. Мы такую инсайдерскую информацию от рынка получили, что некоторые субъекты этого не сделали", - рассказала Бабник.

Она также отметила, что на сегодня НКРЭКУ не имеет возможности осуществить проверку этой информации, поскольку плановые проверки запрещены из-за действия в стране карантина, связанного с COVID-19, а внеплановые проводятся только при наличии официального обращения от пострадавшей стороны.

"Для того, чтобы мы могли осуществлять внеплановые проверки на соблюдение облгазсбытами таких требований, мы должны получать заявления от пострадавших сторон и тогда это делать. Так ли это на самом деле произошло и на каких ресурсах они это не сделали, точно мы вам сказать не можем. Только после проверки", - сообщила Бабник.

Она также отметила, что в случае выявления нарушений, к облгазсбытам будут применены санкции, предусмотренные законодательством.

"Каждый поставщик должен придерживаться лицензионных требований, правил. То есть, если в своей деятельности в отношении потребителей поставщик не выполнил какое-то требование лицензионных условий, это публичность информации, типичность договоров, качество предоставления, своевременность услуг, тогда, конечно, по результатам контроля к ним будут применены соответствующие санкции", - отметила Бабий.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что клиенты ряда поставщиков газа, которые в сроки не опубликовали цены на газ на текущий месяц, обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с жалобами.

НКРЭКУ была вынуждена отдельно обращаться к поставщикам с требованием выполнить требования нового рынка газа и опубликовать тарифы.

Как писало РБК-Украина, 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения, и домохозяйства могут свободно менять газового поставщика.

Поставщики газа, со своей стороны, обязаны в начале каждого месяца публиковать актуальные цены.