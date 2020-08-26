В НКРЕКП розказали про санкції щодо газзбут-порушників

Фото: газова плита (РБК-Україна)

В разі виявлення порушень, до облгаззбутів будуть застосовані санкції

НКРЕКП має інформацію щодо порушень газзбутами термінів публікації цін за серпень і, в разі її підтвердження, застосує відповідні санкції.

Про це заявила член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ольга Бабій.

"Якщо будуть звернення від інших учасників ринку, ми дійсно здійснимо перевірку і отримаємо належні підтвердження, як облгаззбути це робили. Так, дійсно, правилами і процедурами передбачено, що всі постачальники газу мають пропозицію ціни робити публічно, тобто публікувати. До нас сьогодні від, скажемо так, постраждалих сторін не надходило ніяких звернень. Ми таку інсайдерську інформацію від ринку отримали, що деякі суб’єкти це не зробили", - розповіла Бабій.

Вона також зазначила, що на сьогодні НКРЕКП не має можливості здійснити перевірку цієї інформації, оскільки планові перевірки заборонені через дію в країні карантину, пов’язаного з COVID-19, а позапланові проводяться лише за наявності офіційного звернення від постраждалої сторони.

"Для того, щоб ми могли здійснювати позапланові перевірки на дотримання облгаззбутами таких вимог, ми маємо отримувати заяви від постраждалих сторін і тоді це робити. Тому чи це насправді відбулося і на яких ресурсах вони це не зробили, достеменно ми вам сказати не можемо. Тільки після перевірки", - повідомила Бабій.

Вона також зазначила, що в разі виявлення порушень, до облгаззбутів будуть застосовані санкції, передбачені законодавством.

"Кожен постачальник має дотримуватись ліцензійних вимог, правил. Тобто, якщо у своїй діяльності стосовно споживачів постачальник не виконав якусь вимогу ліцензійних умов, це публічність інформації, типовість договорів, якість надання, своєчасність послуг, так, звичайно, за результатами контролю до них будуть застосовані відповідні санкції", - зазначила Бабій.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що клієнти низки постачальників газу, які в терміни не опублікували ціни на газ на поточний місяць, звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, зі скаргами.

НКРЕКП була змушена окремо звертатися до постачальників з вимогою виконати вимоги нового ринку газу й опублікувати тарифи.

Як писало РБК-Україна, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення, і домогосподарства можуть вільно міняти газового постачальника.

Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані на початку місяця публікувати актуальні ціни.