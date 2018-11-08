НКРЭКУ дала рекомендации госучреждениям по закупке электроэнергии на 2019 год

Иллюстративное фото (facebook.com/kyivenergo)

Рекомендации учитывают положения законов "О рынке электрической энергии" и "О публичные закупки"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разработала рекомендации относительно закупки для обеспечения нужд государства или территориальной общины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Как отметили в НКРЭКУ, заказчиками заключены договоры на закупку электрической энергии с одним субъектом хозяйствования (облэнерго).

Но закон "О рынке электрической энергии", вступивший в силу 11 июня 2017 года, предусматривает для облэнерго юридическое отделение оператора системы распределения от других видов деятельности, в том числе путем создания электропоставщика.

Сейчас НКРЭКУ начата выдача новых лицензий на право осуществления деятельности по распределению электрической энергии.

"Таким образом, чтобы обеспечить собственное потребление электрической энергии (начиная с 2019 года) заказчики должны осуществлять отдельно закупку услуг по распределению электрической энергии и закупке электрической энергии", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдало АО "Николаевоблэнерго" лицензию по распределению электрической энергии. Это первая лицензия, которую компания получила после подачи сокращенного пакета документов.

Отметим, что в июне Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала коммунальному предприятию "Київтеплоенерго" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и по производству тепловой энергии.