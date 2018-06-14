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"Київтеплоенерго" отримало ліцензію від НКРЭКП

НовиниФінанси    14.06.2018 - 10:46
Фото: ТЕЦ-5 (kyivenergo.com)
Фото: ТЕЦ-5 (kyivenergo.com)

Постанови набирають чинності з 1 серпня 2018 року

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала комунальному підприємству "Київтеплоенерго" ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії 14 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Постанови про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності вступають в силу з 1 серпня 2018 року.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг має намір з 1 серпня знизити тариф для "Київтеплоенерго" на виробництво теплової енергії, яка використовується для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води на 29%.

 

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Теги публікації: Киевэнерго, НКРЭКУ, лицензия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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