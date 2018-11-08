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НКРЕКП надала рекомендації держустановам щодо закупівлі електроенергії на 2019 рік

Новини » Енергетика    08.11.2018 - 18:13
Ілюстративне фото (facebook.com/kyivenergo)
Ілюстративне фото (facebook.com/kyivenergo)

Рекомендації враховують положення законів "Про ринок електричної енергії" та "Про публічні закупівлі"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розробила рекомендації стосовно закупівлі для забезпечення потреб держави або територіальної громади.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

Як зазначили в НКРЕКП, замовниками укладено договори на закупівлю електричної енергії з одним суб’єктом господарювання (обленерго).

Але закон "Про ринок електричної енергії", який набрав чинності 11 червня 2017 року, передбачає для обленерго юридичне відокремлення оператора системи розподілу від інших видів діяльності, у тому числі шляхом створення електропостачальника.

Наразі НКРЕКП розпочато видачу нових ліцензій на право провадження діяльності з розподілу електричної енергії.

"Таким чином, щоб забезпечити власне споживання електричної енергії (починаючи з 2019 року) замовники повинні здійснювати окремо закупівлю послуг з розподілу електричної енергії та закупівлю електричної енергії", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала АТ "Миколаївобленерго" ліцензію з розподілу електричної енергії. Це перша ліцензія, яку компанія отримала після подачі скороченого пакету документів.

Відзначимо, що у червні Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала комунальному підприємству "Київтеплоенерго" ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії.

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