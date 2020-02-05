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В НКРЭКУ изучают письмо от Энергосообщества о тарифе на передачу для экспортеров тока

Новости » Энергетика     05.02.2020 - 18:28
В НКРЭКУ изучают письмо от Энергосообщества о тарифе на передачу для экспортеров тока
Фото: НКРЭКУ (пресс-служба)

Тарасюк подтвердил получение НКРЭКУ письма от директора секретариата Энергосообщества

Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изучит замечания Энергосообщества Европейского союза о введении тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии перед принятием соответствующего решения. Об этом в комментариях журналистам сообщил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, подтвердив, таким образом, получение письма от директора секретариата ЭС Януша Копача с рекомендацией комиссии отказаться от принятия изменений в Кодекс системы передачи, которые предусматривают введение тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии.

"Поступил. Готовим ответ. Там есть некорректности. Сотрудничаем. Очень уважаем Копача. Сотрудничаем и будем сотрудничать. Будем находить взаимовыгодные решения", - сообщил Тарасюк.

Напомним, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подготовила проект изменений в Кодекс системы передачи, которым предусматривается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого выполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

Директор Секретариата Энергетического сообщества Януш Копач направил письмо НКРЭКУ с рекомендацией не утверждать изменения в Кодекс, отметив, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе.

Как писало РБК-Украина, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что введение дополнительного платежа на экспорт электроэнергии – это шаг к энергокапитуляции Украины, а также отметил, что из-за возможного решения НКРЭКУ экспорт электроэнергии может остановиться и Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год.

Тарифы на электричество для населения в Украине держат за счет тарифов для бизнеса, - "Нафтогаз" Кучеренко: ведение допплатежа при экспорте электроэнергии - шаг к энергокапитуляции
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