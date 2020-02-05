В НКРЕКП вивчають лист від Енергоспівтовариства щодо тарифу на передачу для експортерів струму

Фото: НКРЕКП (прес-служба)

Тарасюк підтвердив отримання НКРЕКП листа від директора секретаріату Енергоспівтовариства

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчить зауваження Енергоспівтовариства Європейського собзу щодо введення тарифу на передачу для експортерів електроенергії перед ухваленням відповідного рішення. Про це в коментарях журналістам повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, підтвердивши, таким чином, отримання листа від директора секретаріату ЕС Януша Копача з рекомендацією комісії відмовитись від ухвалення змін до Кодексу системи передачі, які передбачають введення тарифу на передачу для експортерів електроенергії.

"Надійшов. Готуємо відповідь. Там є некоректності. Співпрацюємо. Дуже поважаємо Копача. Співпрацюємо і будемо співпрацювати. Будемо знаходити взаємовигідні рішення", - повідомив Тарасюк.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підготувала проект змін до Кодексу системи передачі, яким передбачається поширення плати оператору системи передачі, функцію якого виконує НЕК "Укренерго", на експортерів електроенергії.

Директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Януш Копач надіслав листа НКРЕКП з рекомендацією не затверджувати зміни до Кодексу, зазначивши, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті Договору про Енергетичне співтовариство.

Як писало РБК-Україна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що введення додаткового платежу на експорт електроенергії – це крок до енергокапітуляції України, а також зазначив, що через можливе рішення НКРЕКП експорт електроенергії може зупинитись і Україна втратить майже 400 млн доларів валютної виручки на рік.